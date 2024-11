Unen esfuerzos Municipio de León y REDCO para apoyar sectores vulnerables

León, Gto. - El Municipio de León y la Red de Colaboración por León (REDCO) unen esfuerzos para apoyar a los sectores más vulnerables. Dicha organización la conforman 17 asociaciones e instituciones educativas que buscan mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. La presidenta municipal pidió a los miembros ser portavoces de los programas municipales para llegar a más personas.

Los integrantes de REDCO manifestaron que en tan solo un año han impactado de manera directa en 25 mil 667 personas más las 261 mil 603 que se han atendido de manera indirecta.

“Una de las cosas que nos ha pasado es que no todas las personas conocen los programas que tenemos; hay muchos y no los conocen. No saben que tenemos apoyo para gastos funerarios, capacitaciones, que ayudamos a poner un negocio, el programa Ayúdate Ayudando, no saben que tenemos la bolsa de trabajo, Médico en tu casa, becas. Para nosotros es un beneficio que haya más personas que nos ayuden a difundir y qué mejor que ustedes porque reciben a muchas personas que tienen problemas, que son grupos vulnerables”, explicó la presidenta municipal.

“A nosotros nos ayudan muchas asociaciones, yo no sé qué haría sin ellas, porque nos llegan tantas cosas que solo como municipio no podemos. Es ayudarnos entre todos para ayudar a la gente; hay cosas que podrá hacer el municipio, dar recursos, pero otras cosas se multiplican a través de ustedes, y yo estoy eternamente agradecida porque ha habido cambio de vida de mucha gente y ha sido por la cooperación conjunta de municipio y asociaciones civiles”, reconoció.

Asimismo, Ale Gutiérrez se comprometió con REDCO a brindarles una capacitación para que conozcan todos los programas que se impulsan desde las distintas dependencias y que de esa manera, sepan a dónde canalizar a una persona cuando se acerque con algún problema o dificultad.

Cabe señalar que REDCO está integrada por 17 asociaciones y universidades: Vibra, CIPEC, AUGE, Universidad Humani Mundial, Loyola, Fundación Pro Niño Leonés, Fundación León, Tecnológico de Monterrey, SEBAJ, Amigo Daniel, Academia Renacimiento, Universidad La Salle Bajío, Centro Comunitario Teresiano, Fundación Plaza Mayor, Universidad Iberoamericana León, Imagina y Observatorio Ciudadano de León.