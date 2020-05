Una tradición el tianguis de Los Olivos

León, Gto.- A varios meses del inicio de la emergencia sanitaria del Covid-19, el emblemático y tradicional tianguis de los domingos de Los Olivos se mantiene funcionando y ofreciendo sus productos al vecindario.

Es ahí en la calle Sofía Álvarez, hasta avenida la Merced, donde se instala el popular comercio que desde hace muchos años está cada domingo de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

“Es un tianguis en el que tengo 24 años trabajando, trabajé en otros pero no hay como aquí, vienen de muchas colonias, sin duda alguna ya es toda una tradición de cada domingo”, señaló un comerciante.

Adentrándonos en las calles del barrio de Los Olivos y Buena Vista, el ambiente se siente y se vive; el comerciante grita y ofrece a buen precio la fruta y verdura, se vende ropa, zapatos, juguetes y maquillajes, también más novedades.

El movimiento por unas horas se vive en las calles, las risas, el gusto por trabajar, la magia y las experiencias son parte del momento.

Camino más adelante y la gente disfruta de comer tacos y otras comidas, los puestos de botanas y bebidas tienen el respaldo, la gente conoce del sazón característico y disfrutan a un costo accesible de las “delicias del barrio”.

Siendo este un tianguis conocido de la ciudad, es visitado cada domingo por muchos vecinos de otros lados, el buen ambiente, la música y más factores lo hacen ser bien aceptado; más tarde al caer la noche el templo de San Andrés abre sus puertas para ofrecer su misa sobre la calle Ernestina Garfias y Virginia Vázquez.

Sigue de pie

Hoy a meses de inicio de una pandemia, el comercio se vio afectado, pero no limitado, aún con todo no paró sus actividades y se adaptó a las medidas de prevención e higiene para seguir trabajando y no detenerse, “son años trabajando cada domingo, saldremos adelante y volverá con más color y forma”, indicó un vendedor de fruta de nombre Luis.

