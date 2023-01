“Una cosa es aspirar y otra llegar”; Ayala referente a actos públicos de Libia y Navarro

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Luis Ernesto Ayala, dijo que la reunión que tuvo la secretaría de Gobierno de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, el lunes pasado con militantes panistas en el comité municipal del partido, no significa algo para él.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, dijo que por su parte sigue trabajando para buscar la candidatura a la gubernatura “ahí estamos”.

“Yo también las he tenido y no pasa nada, no fui, no asistí, yo he estado en el comité municipal dando informes también, platicando con los panistas y eso no significa nada para mí, es una reunión más de información”, comentó.

Esto aunado a las presentaciones públicas que también ha tenido el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, quien también ha expresado sus aspiraciones para contender por la gubernatura.

En este sentido, el diputado comentó que todos tienen derecho a aspirar, pero que esto es muy diferente a llegar: “Yo creo que cada quien tiene la libertad de aspirar, una cosa es aspirar y otra cosa es llegar, ahí estamos”, agregó.

Además, el legislador no descartó que la alianza “Va por México” que se retomó por el PRI, PAN, PRD la semana pasado a nivel nacional aterrice en Guanajuato, pues dijo que los tiempos han cambiado y ahora no se pueden cerrar a algo.

Incluso señaló que el candidato presidencial para las elecciones del 2024 salga de esta entidad abanderado por Acción Nacional como parte del acuerdo entre los tres partidos que forman la alianza.

Sin embargo aseguró que tampoco están cerrados a que los candidatos de Acción Nacional salgan de la sociedad civil.