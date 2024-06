Un error del PAN competir en desventaja contra MORENA

León, Gto. Román Cifuentes Negrete, diputado federal panista por Guanajuato, declaró que fue un error del Partido Acción Nacional y de su candidata presidencial Xóchitl Gálvez, haber aceptado competir en desventaja en contra de Morena en la pasada elección.

“El primer error fue haber aceptado competir en esas condiciones, no debimos haber aceptado competir en un proceso electoral en el cual no hay equidad. El presidente de la república está todos los días interviniendo y atacando a los que considera sus adversarios, favoreciendo a sus aliados y atacando a los que considera enemigos. Yo creo que esto afectó de manera terrible al proceso electoral y a la campaña nacional de la candidata Xóchitl Gálvez, así como el proceso de Guanajuato y en todos los estados de la república”, dijo el ex dirigente del PAN en Guanajuato.

Sobre las derrotas en Guanajuato, donde perdieron alrededor del 45% de los municipios, diputaciones locales y federales, en manos de Morena y sus aliados, señaló que dichos resultados fueron parte de la dinámica política que se vivió a nivel nacional y el partido en el estado tendrá que reagruparse como en otras elecciones.

“El PAN de Guanajuato va a replantear las estrategias, era obvio que nos iba a pegar mucho la influencia del manejo que hizo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en el estado”, dijo.

“Otro esquema que también perjudicó de manera terrible, fue el manejo perverso de los servidores de la nación, haciendo trabajo proselitista, trabajando abiertamente para Morena. El PAN con estas condiciones nunca debió haber aceptado participar bajo estas circunstancias y bajo estas condiciones, debió haber manejado una postura crítica y firme”.

Explicó que es lo que se tiene que replantear en el Partido Acción Nacional, porque se están viendo ahora las consecuencias por haber enfrentado un proceso viciado y desigual, “en el cual el gobierno federal se distinguió por violar la ley electoral, por actuar de una manera perversa con los programas sociales, todas estas circunstancias a la larga generaron las consecuencias que tenemos en Guanajuato y en todo el país”, señaló.

Añadió que lo único que se pudo rescatar es que se mantuvo en Guanajuato la gubernatura, así como la mayoría de las alcaldías en el estado.

“Aún así el partido en el estado debe replantear y llevar a cabo una exigencia muy fuerte, porque no podemos seguir enfrentando procesos electorales bajo este mismo esquema, en el que el presidente de la república está violentando la ley, hace uso perverso de los programas sociales y de los recursos que disponen radio y televisión, para estar favoreciendo a unos y perjudicando a otros. Estamos viviendo las consecuencias y tenemos los resultados adversos que el PAN tiene que analizar para el futuro”, concluyó.