Un cazador de tesoros muy fiera

En la escapada de varios leoneses a sitios turísticos, hubo un personaje en especial que acaparó las miradas en la playa La Madera, en Zihuatanejo.

Y es que ataviado con un sombrero de su amado equipo León, bermudas y chanclas, había otra cosa por la que era imposible no voltearlo a ver... llevaba un aparato ruidoso a ras de la arena para buscar tesoros perdidos.

Conforme el sonido del aparato incrementaba, eso significaba que ahí había algo... y comenzaba a escarbar.

Monedas, llaves, pulseras, cadenitas y otros objetos metálicos que se les caen a los turistas durante su estadía en la playa es su recompensa... algunos objetos sí tienen valor por lo que decide quedárselos, otros sencillamente son desechados.

Cuando el “aparato cazatesoros” detecta algo, el sonido es constante y es ahí donde comienza a escarbar. También cuenta con un recipiente coladera que deja escapar la tierra pero no al objeto localizado.

Y así, bajo los inclementes rayos del sol, va de un lado a otro en busca artículos metálicos perdidos.

De San Juan Bosco

Pedro Pablo Loza es vecino de la colonia San Juan Bosco y en sus ratos libres, sale a buscar objetos perdidos en canchas de futbol que están ubicadas por el Oratorio.

“Me salgo por las tardes me voy para las zonas de la canchas a ver si localizo algo interesante”

Hasta el momento, lo que más le ha gustado de sus tesoros encontrados es una moneda de un peso Morelos de 1966, la cual tiene 10 por ciento plata “y en lo personal es lo que a mí más me ha gustado, la moneda está prácticamente intacta, en muy buenas condiciones y la tengo guardada”, dijo emocionado.

También me encontré con una cadenita que parece de oro, pero no la he checado, tampoco es de que me encuentre algo y luego luego lo quiero vender, más bien me quedo con las cosas que me gustan.

Y así como lo hace en León, también aprovecha su estancia vacacional para ver si localiza algo de valor.

“Yo esto lo hago por hobbie comencé en esto desde hace dos años, con un detector de metales amateur, un analógico y ahorita ya traigo uno profesional y que es digital”, lo que le ha facilitado la búsqueda.

Pedro trabaja en una lonchería frente a la Universidad de la Salle Bajío y comenta que sí lo han invitado a visitar casas abandonadas para ver si encuentra un verdadero tesoro, pero hasta el momento no ha animado a ir a uno de esos lugares.

“Aunque muchos no crean o no creamos, sí hay entes o espíritus resguardando esos sitios y hay que tenerles respeto, trabajar en el momento y pedirles permiso a quien esté ahí porque queda claro que el dinero que ahí pueda haber para una persona en específico y si no es para ti, puede generar problemas, por eso, como te digo yo no he ido, pero sí conozco personas que a eso se dedican y los contratan para buscar y si te da permiso pues empezar a escarbar”.

Comentó que otro de los lugares a los que desea enfocarse son los históricos, donde podría haber objetos valiosos de la Independencia, Revolución o la Guerra Cristera.

”Estoy seguro que en caminos reales o en viejas haciendas, podría haber objetos antiguos invaluables... hasta el momento sí he encontrado casquillos de bala de la época de la Revolución Mexicana, pero sí me quiero enfocar más a ese tipo de lugares”.

Y mientras charla para Noticias Vespertinas y El Sol de León, su detector de metales le señala que ahí cerca hay otro objeto enterrado, por lo que se despide, nos deseó un gran inicio de año y después, se retiró para enfocarse a otra nueva búsqueda.