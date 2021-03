Un año de aprendizaje y confusión

León, Gto.- A un año de la pandemia, Héctor López Santillana lamentó las tres mil 500 muertes por Covid-19 en el municipio, así como la pérdida de vida de personas que aprecia, “Ha sido un año lleno de dolor en un aprendizaje pero generado muchísima confusión. Yo diría que el principal las aspecto, la mayor dificultad la hemos tenido entre los gobiernos, sobre todo entre las autoridades de Salud y las autoridades políticas, en dónde ha sido difícil lograr un consenso.

Entrevistado en la Plaza Expiatorio en el centro histórico de León, el presidente municipal dijo, “verdaderamente la parte que más me preocupa ha sido la dificultad para alinear los discursos y las acciones entre los tres órdenes de gobierno”.

Pero dijo que no todo es tarea de la autoridad, “cualquier medida adoptada, sin la colaboración de los ciudadanos no funciona, lo estamos viendo ahorita en esta etapa incluso cuando lleguen las vacunas, el ciudadano si no se sigue cuidando podríamos provocar un rebrote, por eso se requiere de la colaboración de todos”.

LO QUE SIGUE

López Santillana manifestó su preocupación sobre el primer fin de semana largo. “Me preocupaba mucho el fin de semana largo que acaba de terminar ayer, el reporte que tengo es que afortunadamente en León no tuvimos mayores incidencias, pareciera que más bien todo mundo decidió correr hacia fuera de León” señaló.

Sobre el tema de “Semana Santa”. Si estamos insistiendo mucho que la gente te cuide porque si tiramos todo, el sacrificio de las semanas y de los meses anteriores va a la basura y vamos a volver a tener un crecimiento en los niveles de contagio.

No son especulaciones ya que tenemos muy claramente medido cómo se comporta la epidemia después de eventos en donde la gente salía a convivir socialmente, debemos de tener cuidado, el riesgo existe. Si logramos conservar las buenas cifras creo que podremos ir transitando hacia un semáforo verde y en caso contrario de no cuidarnos, si no podríamos estar regresando un rojo