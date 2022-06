Último día para vacunas en clínica del IMSS T1

León, Gto.- Hoy es el último día para inmunizar a adolescentes de 12 a 14 años de edad contra Covid-19, con la vacuna Pfizer.

La T-1 es el único punto en la ciudad de León donde se está llevando a cabo la vacunación en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche.

Fue a las ocho de la mañana que el Instituto Mexicano del Seguro Social No. 1, con mínima afluencia abrió sus puertas para que los menores de edad ingresaran para recibir su biológico.

Sandra Verónica de 13 años de edad, llegó en compañía de su padre a la explanada del seguro para recibir su primera dosis, dijo sentirse nerviosa y feliz porque se siente protegida puesto que uno de sus mayores miedo era contraer Covid-19.

“Con todo lo que veía en la televisión y tantas personas fallecidas me daba miedo enfermarme; cuando salí de casa, todo el camino estaba muy nerviosa porque dicen que duele mucho el brazo después de que aplican la vacuna, pero ya me la pusieron y hasta ahora no me he sentido mal, estoy muy contenta porque ahora sí estoy protegida y podré salir a la calle con más seguridad”.

Recuerda que en esta jornada de vacunación no se aplicarán dosis a otros grupos de edad, pues se trata exclusivamente de vacunas para niñas, niños y adolescentes de 12 a 14 años.

Los interesados deberán acudir con el pre-registro en la plataforma web mivacuna.salud.gob.mx y en caso de acudir sin registro en el lugar se les brindará uno, el único requisito es llevar el CURP.

Fue a principios de mayo cuando llegaron 150 mil vacunas contra la Covid-19 de la marca Pfizer (único biológico autorizado para aplicarla a menores de edad), pero comenzó la aplicación el pasado 27 de mayo por falta de insumos.

Algunas recomendaciones es que el menor acuda ya alimentado y en compañía de un adulto.