Última llamada; habría un cierre radical de actividades

León, Gto.- Es muy probable que en los próximos días se ordene un cierre radical de actividades en el municipio, para contener los contagios de coronavirus. El síndico Christian Cruz, mencionó que mundialmente está visto que para reducir los casos de transmisión comunitaria es necesario detener la movilidad en todos lo sentidos.

“Este es el último llamado para tomar conciencia de que permanezca ese sentido de amor por sí mismos y por la sociedad. Este es el último llamado previo para indicar el cierre”, afirmó, luego de la ceremonia de aniversario de la ciudad de León.

“Se está apostando a la conciencia, se les deja seguir trabajando, se hacen las aperturas de lugares apelando a la conciencia, apelando al sentido de la necesidad de trabajo y de generar economía, pero entre las ciencias sociales y la economía, la salud va primero”, destacó el edil.

Agregó que “hemos visto que en el mundo la única manera de bajar los contagios es con el cierre y si es la única forma de poder contener y bajar la curva, a partir de un cierre radical, sí”.

Sobre la fecha en que entraría esta nueva disposición, Cruz Villegas dijo que no depende del municipio establecerla. “Tiene que ver con la autoridad sanitaria estatal; nosotros somos autoridad para ejecutar lo que el Consejo Estatal determine” y descartó que León pudiera decidir por si mismo. “Tenemos que hacer lo que podemos con la autonomía municipal pero no podemos cerrar y que en San Francisco del Rincón esté abierto, porque entonces la gente va a ir allá; si cerramos los restaurantes de aquí se van a ir a comer a Guanajuato… tiene que ser en común porque no estamos aislados, no somos una isla”.

El síndico volvió a mostrarse preocupado y ansioso por encontrar soluciones que frene la propagación del coronavirus. “La gente que entra a nuestro municipio y sale también es portadores; estamos viendo la Central Camionera a gente que entra y sale, pero también sabemos que genera derrama económica”.

Añadió que “de lo que estamos hablando es de hacer alianza con ellos -los empresarios y comerciantes” y cuestionó las entradas y salidas en cada esquina de los tianguis.

Tras 10 meses de llamados para ser conscientes y con una situación de alarma como la que tiene hoy el municipio de León, Christian Cruz expresó que “por eso mi intervención en la Comisión -en la que dijo que ´la cosa está de chingada´; ese el verdadero hartazgo, la impotencia de querer hacer más y estar limitado en facultades o en la toma de decisiones”.

Cruz Villegas insistió en que “tenemos que hacer algo en el corto plazo para bajar los contagios. No soy autoridad para hacerlo, pero seguiré proponiendo más y más cosas hasta que esto mejore; es una convicción personal”.

Por ello, ha propuesto que los pacientes que estén hospitalizados sólo para recibir oxígeno, puedan ser trasladados a sus casas y sea el municipio el que les surta este elemento; de ahí la necesidad de contar con tanques y oxígeno.

“Es una idea; yo no tengo la capacidad de decisión pero sí toda la voluntad y las ganas de generar más ideas para que sean consideradas; con una que ayude estoy satisfecho; el chiste es ¿cómo? hacemos porque hasta el resultado es el mismo”.

Llamó a coordinar esfuerzos y no trabajar de forma aislada. “No podemos jugar federación y estado separados. porque si no, cada quien va a andar para un lado para otro de forma diferente. Tenemos que tener una política de criterio de hospitalización de las personas que ya pueden ser dadas de alta y que se pueden ir a su casa y así tener más camas disponibles en los hospitales”.

Dijo que quiere “generar conciencia; estamos haciendo llamado a cerrar filas, sin protagonismo; necesitamos que participen los sectores federal, estatal, y nosotros le entramos”.

Este viernes el secretario de Salud de Guanajuato, dará a conocer la fase del semáforo rojo de reactivación económica que continuará después del 24 de enero. De acuerdo por lo expresado por el síndico y por el alcalde de León respecto a la situación de ocupación hospitalaria, no se descarta el anuncio de un paro de actividades.