Turistas visitan León y la capital del estado

León, Gto.- En la central de autobuses se observa mucho movimiento y mucha gente en movimiento; según operadores de líneas de autotransporte hay una alta demanda a destinos de playa como Mazatlán, Manzanillo y Puerto Vallarta.

Mientras algunos turistas prefieren la playa, otros optan por ciudades con menos aglomeraciones, que para evitar contagiarse de coronavirus.

Sandra Montiel llegó de la ciudad fronteriza de Tijuana para vacacionar en esta ciudad zapatera y en la colonial capital del estado. “Venimos a León y a Guanajuato, ya visitamos el Centro y las afueras y nos gustó todo, nos gustó mucho, León es más moderno, las estructuras de las calles, venimos nada más el fin de semana”, señaló, mientras espera su camión para continuar su recorrido.

Antonio Cruz llegó de disfrutar del sol, el agua salada y la arena en Playa del Carmen con su pareja. “Venimos aquí a León a comprar zapatos y vamos a Guanajuato, es la primera vez, me atrae su gastronomía, su arquitectura dicen que está muy bonito, de León venden muchos artículos de piel y cosas así, eso nos atrae”.

Yazmín Gutiérrez arribó desde la ciudad de Irapuato “vine a un compromiso aquí a León y de regreso”, la irapuatense comentó que no saldría de vacaciones por el coronavirus y dijo “yo creo que me quedaría por cuestión de la pandemia, no planeamos salir todavía por el momento”.

Luis Onofre llegó de Aguascalientes para arreglar un asunto de trabajo “vengo de pasada nada más, en Semana Santa a todo mundo se le ocurre salir, a mí en lo particular no me llama la atención salir en estas fechas, la gente se aglomera en las ciudades y prefiero esperarme para después”.

José Hidalgo Juárez vino de Silao para traer de vista a sus familiares que llegaron de la capital del país y así visitar los atractivos turísticos del estado de Guanajuato. “Mi familia vino de vista y se va a la Ciudad de México, nos gusta visitar siempre lo que es el Cerro del Cubilete y a la ciudad de Guanajuato, lo que son las momias, el Pípila y los lugares turísticos”. Añadió que no saldría a destinos de playa “por el momento no, por la pandemia evitamos salir de tan lejos”.

Miguel Nolasco reside en León y fue a Celaya para visitar a su familia, él tampoco saldrá por el coronavirus. “Si es con el mayor cuidado, yo digo que se tienen que relajar un poco, pero en parte no estoy muy de acuerdo, porque no creo que vayan seguir las normas de salubridad”.