IMSS Guanajuato realiza tres donaciones de órganos y tejidos en León e Irapuato

León, Gto.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato informó que se llevaron a cabo tres procuraciones, es decir, tres hombres fueron donadores de órganos y tejidos, uno de ellos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 de León y dos más en el HGZ No. 2 en Irapuato.

De acuerdo al IMSS, en el caso del HGZ No. 21, un hombre de 58 años de edad quien sufrió muerte encefálica por hemorragia intracraneal regaló esperanza de vida al donar córneas, hígado y los dos riñones, su esposa e hija aceptaron el procedimiento.

“Donó córneas, hígado y los dos riñones; los tejidos corneales fueron llevados a la UMAE No. 1 en León, los órganos renales al HGZ No. 33 en Monterrey, Nuevo León, ambos hospitales del propio IMSS y el hígado fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Ciudad de México, para ser trasplantados,” comentó la doctora Brenda Ivette Caballero Bustos, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el HGZ No. 21.

Donadores de Celaya y Pénjamo

En cuanto a los otros dos casos, las procuraciones se realizaron en el HGZ No. 2 en Irapuato, en menos de una semana, debido a que los donadores sufrieron muerte encefálica, logrando dos procedimientos multitejidos.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el caso de los donadores originarios de Celaya de 24 años y Pénjamo de 45 años manifestaron en vida la voluntad de donar sus órganos después de su muerte, acción que han brindado la posibilidad de beneficiar a un gran número de personas con necesidad de injerto de algún tejido, otorgando a través de la donación esperanza y una nueva oportunidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas.

“Los donadores, fueron originarios de Celaya y Pénjamo, con 24 y 45 años respectivamente; ambos en vida demostraron un alto grado de altruismo manifestando su voluntad de donar órganos y tejidos. De dichas donaciones se logró obtener piel, hueso, córneas y tejido musculoesquelético, para beneficiar potencialmente a más de 350 personas con los tejidos obtenidos,” informó la doctora Andrea Susana Ramírez Vargas, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el HGZ No. 2, en Irapuato.

IMSS aseguró que las córneas se trasladaron a la UMAE No. 1 de León, mientras que la piel y el tejido musculoesquelético se llevaron a un Banco de Tejido de Jalisco y al Banco de Tejidos del Estado de México.