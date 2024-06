Tras priorizar Plan C del presidente de México, no habrá reformas contra gremio notarial

León, Gto.- Derivado de los resultados electorales en México, Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, este viernes visitó León y se encontró con el gremio notarial local donde les informó por lo menos hasta diciembre de este año no hay reformas a la ley que les impacte de manera directa por lo que pueden estar tranquilos.

Guadalupe Díaz Carranza les informó que ha estado en contacto con el senador Javier Corral Jurado, integrante del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, así como Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quienes le aseguran que la prioridad en estos momentos es el Plan C del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que me dicen ellos es que por lo menos en este periodo legislativo que va a ser el primero de esa nueva administración no vienen reformas para nosotros porque ahorita van a sacar el paquete que obviamente le interesa al presidente”, dijo.

Sin embargo les mencionó que a partir de enero tienen que reforzar el diálogo con actores políticos del gobierno mexicano, pues es probable que en enero haya intenciones de proponer una reforma a la fé pública notarial.

“A partir de enero es donde tenemos que reforzar estas reuniones que ya no van a tocar a mí, pero es donde debemos de estar muy pendientes, por eso todo el equipo que tengo en esta directiva me ha estado acompañando a estas reuniones y creo que hay que darle continuidad a esta relación porque seguramente habrá intenciones de hacer alguna reforma a la fé pública notarial”, agregó.

La presidenta del Colegio de Notarios habló sobre su preocupación sobre algunas reformas, las cuales dijo, una de ellas ya está en la congeladora y otra ya fue completamente borrada.

“A mí me preocupaba la de notario social, está en la congeladora y por lo menos de aquí a diciembre lo va a estar, la de 73 constitucional, el crear una ley general para el notariado, esa la no existe, totalmente borrada del panorama y a ver qué es lo que viene, no venimos ahorita en el Plan C, no venimos en ninguno de los paquetes legislativos que se van a presentar”, añadió.

Díaz Carranaz dijo que lo más cercano con las modificaciones próximas en la iniciativa para que el Infonavit pueda construir viviendas, pero de ahí nada.

“No viene nada y lo que él me comentaba es que iban a hacer una reunión extraordinaria para dictaminar esta reforma para que en septiembre que inice el nuevo periodo legislativo pase directamente al pleno”.