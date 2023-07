Tras cinco años de gobierno, AMLO queda a deber en seguridad y economía: Coparmex León

León, Gto.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador , tiene dos temas pendientes principalmente con el sector empresarial: la seguridad y políticas públicas que incentiven a la inversión extranjera .

Criticó que el Presidente de México haya celebrado los cinco años de su gobierno cuando aún hay temas pendientes por atender “Hay muchos pendientes, la agenda todavìa está muy amplia, todavía le queda un año a este gobierno federal, entonces tendría que estar trabajando con base a las necesidades como nosotros mexicanos empezando por el tema de la seguridad”, dijo.

Comentó que López Obrador habla de una agenda de seguridad que no se ve reflejada en los acontecimientos que día a día se viven en diferentes partes de México y que lo que se necesita son resultados y no que todo quede solamente en discursos.

“Queda claro que el tema de la agenda es seguridad, es un tema pendiente, se habla de una estrategia que no se ve, se habla de una comunicación que no se ve, al final, como todo en la vida, todo se nota a través resultados, no nada más de estar diciendo las cosas, es mejor escuchar un bien hecho a escuchar un bien dicho, lo que queremos es que queden bien hechas las cosas”, aseguró.

FALTA EN MATERIA DE INVERSIÓN

El presidente de Coparmex añadió que también hace falta que incentive en políticas públicas que abonen a la inversión extranjera ya que contrario a eso se la ha pasado denostando a los empresarios y empresarias de México.

“Se la ha pasado demostrando al empresario, a las empresas y toda su agenda o lo que va comentando a lo largo del día a día, también están los empresarios y como dice el dicho: no por miedo a los coyotes las gallinas dejan de poner huevos y nosotros empresarios estamos acostumbrados a todo eso y no nos rajamos y sí le entramos y tenemos que buscarle y si nos cierran la puerta nos metemos por la ventana”, agregó.

Referente a las declaraciones que ha hecho el mandatario federal en cuanto a que la inseguridad que hay hoy en día es por el trabajo que no hicieron los ex presidentes, Héctor Rodríguez dijo que ya es momento de que asuma su responsabilidad.

“Ese argumento ya no tiene validez, ya se le acabó, no sé quién se la crea todavía, pero ya cinco años del gobierno federal y que le siga echando la culpa al pasado no se da cuenta que él ya es parte de ese pasado, ya es responsable, entendería el primer año, entonces yo creo es un tema que tendría que estar a poniendo los puntos y le queda un año, se tienen que poner a trabajar”, dijo.