Esto dice la Arquidiócesis de León tras boda de Caballeros del Zodiaco en el Expiatorio

León, Gto.- Tras la polémica boda realizada el sábado pasado en el Templo Expiatorio, la Arquidiócesis de León llamó a los feligreses a que acudan a estos eventos vestidos “dignamente” ya que no se trata de una ficción ni una caricatura.

Marco Cortés, vocero de la Arquidiócesis, dijo que nunca se había visto algo así en León y argumentó que para estas celebraciones religiosas hay códigos de vestimenta.

“Se celebra un sacramento y no es una ficción, eso tiene que quedar claro porque sino va a parecer que estamos en una caricatura, y no, no es una ficción, es una realidad, el novio y la novia se unen para siempre ante Dios y por eso es que es tan importante la preparación al sacramento del matrimonio que son meses”, comentó.

El fin de semana se hizo viral una boda de una pareja que se casó por la iglesia con la temática donde los invitados también participaron caracterizados de la serie de los años 90.

“En una celebración de esta magnitud debe haber un código de vestimenta y lo sabemos, creo que lo conocemos en general y es un llamado, quiero aprovechar por lo que sucedió porque es algo en realidad extraordinario, es que pase frecuentemente, nunca había visto algo así”, agregó el sacerdote.

Exhorta a no usar escotes

El padre mencionó que parte de estos códigos es que las mujeres no acudan con escotes a los templos.

“Ahora se ha usado mucho por ejemplo los vestidos escotados, zancones y eso, siempre les pedimos que vayan vestidos dignamente, que finalmente se vea que hay una preparación y que la ropa hable de lo interior”, añadió.

Sin embargo aseguró que en la boda del sábado no se registró ningún contratiempo y que todos actuaron con respeto.

“Ellos nunca estuvieron con una falta de respeto, estuvieron vestidos así, pero nunca con falta de respeto, estuvieron dispuestos en la celebración, más bien lo que impresionaba ahí es la forma de vestir de los amigos del novio y el novio y la novia comulgaron, fue una ocurrencia”.