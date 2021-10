Transportistas de Guanajuato piden claridad en llenado de Carta Porte

León, Gto.- Es necesario que el gobierno federal implemente un modelo de enseñanza para aclarar dudas sobre los nuevos procesos para el llenado del nuevo Complemento Carta Porte (CCP), mencionó Óscar Ceballos González, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el estado.

Aunque ya comenzaron las capacitaciones en el sector del autotransporte de carga en Guanajuato para el llenado del CCP, que se incorpora al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del Sistema de Administración Tributaria (SAT),no hay claridad aseguró.

“En lo general te puedo decir que las empresas se están capacitando, me consta que hay varios cursos, varios intentos de capacitaciones por parte de inclusive de empresas más grandes, de los grandes compradores que lo están intentando hacer, pero la verdad es que todavía hay demasiada desinformación y en este caso a consideración de los transportistas es que debería ser el Gobierno quien nos facilite una herramienta para la información que nos está solicitando el complemento de la Carta Porte”, mencionó en entrevista para El Sol de León.

El delegado de la CANACAR en Guanajuato consideró que las empresas de logística nacional están capacitando a sus transportistas en el nuevo Complemento Carta Porte, pero siguen existiendo dudas por información no clara o bien porque algunas dependencias que hablan del nuevo proceso, no coinciden en su discurso.

Ceballos González dijo que posiblemente la prueba piloto del nuevo CCP que se tiene pensado para el mes de diciembre, se aplazará o bien comenzará hasta el próximo año, debido a que todavía no está listo el sector para participar en el mismo.

“Estamos batallando, hay una desinformación y yo creo que esto si bien aparentemente se viene la prueba piloto en diciembre, yo no vería con malos ojos y de hecho lo veo bastante probable que se vaya extender esta cuestión, ya sea la prueba piloto que dure más tiempo o incluso fuera para el siguiente año, la verdad todavía hay mucha información en el aire que tiene a todo mundo confundido”, mencionó.

Desde la CANACAR a nivel nacional, se han tenido reuniones con los diputados federales y senadores, quienes han tenido una apertura importante en el tema con los líderes del sector, en donde se han expuesto todas las dudas y sugerencias que se tienen en base al nuevo complemento que sugiere el SAT, por lo que esperan que tengan además de la escucha, también las acciones necesarias para que todo funcione con organización y claridad.

De momento uno de los datos que personalmente Óscar Ceballos González dijo que es complicada, es que se solicitará a la unidad tener de manera física una factura de la mercancía que va a transportar, pero en ocasiones las empresas no emiten dicho documento, hasta que no llegue la mercancía o bien se realice el pago completo de la misma.

“La parte más complicada que veo es la información que tiene que traer la unidad de manera física, esa es la parte más complicada que yo veo, porque hay mucha mercancía que se transporta con un recibo, orden de compra, depósito en garantía, pero de lo que nos están pidiendo no me queda claro, porque no puede el producto ser transportado con una factura, porque las empresas no emiten la factura hasta que no esté el pago y es donde yo veo la mayor parte del problema”, mencionó.

Cabe destacar que el Complemento Carta Porte, que se incorpora al CFDI. solicita la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destino, así como lo referente al medio por el que se transportan, aplicando por vía terrestre, carretera federal o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial, además de incluir el traslado de hidrocarburos y Petrolíferos.