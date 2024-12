Transportistas de Guanajuato piden claridad sobre concesiones para invertir en transporte público

Guanajuato, Gto. El líder de los transportistas en la capital, Neal Ávalos, reconoció que para poder invertir en el servicio del transporte público del municipio, es necesario tener claridad sobre la regularización de las concesiones.

Sin embargo, de acuerdo a lo que les han dicho las autoridades, es un tema que estaría tratándose hasta que se tenga el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, mejor conocido como PIMUS.

Dijo que se ha mencionado que el mismo se tenga hasta abril de 2025, por lo que esperan tener una reunión a la brevedad posible con las autoridades para hablar del tema.

“Hasta donde tenemos entendido, no ha habido mayor avance más que la, creo que ya se formalizó la comisión de concesiones, pero creo que no han avanzado en ese tema y lo que tengo entendido es que se quieren esperar a que el PIMUS concluya, creo que a mí me dijeron que en abril, hasta el siguiente año”.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Neal Ávalos puso de ejemplo el adquirir una unidad nueva para renovar el parque vehicular y en ese momento se retire la concesión. Eso provocaría que la inversión hecha no valga y, como empresarios, se endeuden.

Por ello, para poder invertir en las mejoras del servicio del transporte público, insistió que es importante acelerar los trabajos en la regularización de las concesiones y permisos para tener la certeza de las acciones que realicen y cumplir con los usuarios.

“Estamos por adquirir compromisos pues bastante importantes y que nos digan, desaparece tu concesión, ¿qué complicados sería, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que queremos tener ahí un intercambio más en corto”.

La regularización de las concesiones del transporte público es uno de los pendientes que se dejaron de la pasada administración municipal, misma que ya se retomó con la instalación de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, y la meta es actualizar el estatus de 114 concesiones y 98 permisos.