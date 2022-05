[Transmisión] Alcaldes violan la ley con policías reprobados: Alvar

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- La Secretaría de Seguridad de Guanajuato está valorando la presentación de denuncias penales contra alcaldes o alcaldesas, porque hay algunos que están violando la ley al contratar a policías que reprobaron el examen de Control y Confianza, aun sabiendo que es un delito.

En estos términos, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien enfatizó que el eslabón más débil para la Secretaría de Seguridad del estado son los municipios, porque no todos cumplen con los 45 compromisos del Consejo Estatal de Seguridad.

El secretario de Seguridad precisó que hay una buena relación con las políticas públicas y de operación del gobierno federal, “pero sí estamos cojos con algunos municipios en su actuar, en esas localidades no vamos a reflejar un avance contundente como en otros que sí están comprometidos, como es el caso de Celaya que tiene como prioridad la seguridad”.

MIGRAN POLICÍAS PESE A SUSPENSIÓN

En cuanto a los policías que migran de un municipio a otro, a pesar de haber sido suspendidos por algún mal comportamiento, el secretario de Seguridad señaló que todos los policías están en un registro de plataforma nacional, en donde se sabe cómo entraron, su permanencia y por qué salieron.

“Desgraciadamente sigue habiendo prácticas en ciertos municipios, y cuando un policía debió ser separado del cargo por un mal actuar, se van por la cómoda de pedir una renuncia, y el gobierno lo permite para hacerlo más rápido y tenga menos efectos económicos”, señaló.

Ahondó que si ese policía que actuó de mala manera, al tener la renuncia, puede pedir trabajo en otro municipio, y entra inmaculado, por lo que no hay nada que se lo impida; pero es parte del Gobierno del Estado de que los municipios trabajen con la Unidades de Asuntos Internos, y que por cada queja ciudadana, y por cada detención dentro de la corporación o del Ayuntamiento de la administración pública municipal, se abra una carpeta de investigación e incluyan, si es el caso, sanciones al policía.

“Es ahí donde necesitamos la mayor participación de alcaldesas, alcaldes y Ayuntamientos para no permitir la migración de policías de un lugar a otro. Por supuesto que estamos atentos. Cuando un policía comete una falta grave y es separado justamente del cargo por la comisión, no encontrará en Guanajuato otra corporación”, enfatizó.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, enfatizó que el eslabón más débil para la Secretaría de Seguridad de Guanajuato son los municipios |Foto: Javier Patiño / El Sol del Bajío

SI REPRUEBAN EXAMEN, ES POR CAUSAS GRAVES

Puntualizó que, si un policía reprueba su control de confianza, tiene que ser separado inmediatamente del cargo; y el tema también se puede encontrar públicamente en la página de la Secretaría de Seguridad, en donde aparecen los mil pretextos.

Citó los pretextos de los alcaldes: “es que no lo quiero correr porque me dijo que no lo rechazan por gordito”, “es que el día que fue al examen de Control y Confianza andaba muy nervioso”, “es que no durmió bien, y por eso reprobó”.

“Eso me dicen algunos alcaldes y alcaldesas, que tienen la duda de correrlo, pero perdón, se les ha explicado con peras y manzanas que quien reprueba el examen de Control y Confianza no es por gordito, no es por enfermedad, no es porque no durmió, sino que, con claridad se establece, es por vínculos delictivos o una forma de actuar corrupta, o no está cumpliendo con la ciudadanía. Cuando un policía reprueba, es por causas graves”, manifestó.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini, contextualizó que ese tema es el que se ha estado hablando con los alcaldes, que, si han reprobado sus policías, los separen.

“En la Normatividad Federal establece que es delito quien contrate elementos sin control de confianza o con control de confianza reprobado. Pero seguimos encontrando policías sin control de confianza que alcaldes los mantienen en la corporación”, dijo.

ALCALDES VIOLAN LA LEY

Reiteró que están valorando la presentación de denuncias penales hacia alcaldes, porque están violando la ley, al contratar a policías que reprobaron el examen de Control y Confianza.

Dijo que en toda la Secretaría de Seguridad Pública en su parte operativa, tiene aprobado el examen de Control de Confianza, y el elemento de Policía Estatal que reprueba su Control y Confianza inmediatamente es separado.

Sobre el argumento que repetidamente los alcaldes han expuesto, de no tener los suficientes policías porque nadie quiere ser policía, y los que quieren no pasan el control de confianza, Alvar Cabeza de Vaca fue enfático al afirmar que eso es mentira.

“Es mentira el que nadie quiere ser policía, y la muestra es la policía estatal y municipios que tienen sueldos bien pagados y prestaciones como becas para los hijos de los elementos, el Consejo Estatal de Seguridad establece el sueldo mínimo de un policía, que es de 13 mil 500 pesos, pero hay municipios que no los paga”, señaló.

Aseguró que, si el municipio tiene buenas condiciones salariales, así como prestaciones, y hace su promoción para tener más gente en Policía, alguien se verá interesado; pero sucede que en algunos municipios no hay promoción, y el reclutamiento debe ser por parte del municipio, y no lo va a hacer el estado o la federación.

CORREDOR INDUSTRIAL PRIORIZA SEGURIDAD

“En ciertos municipios hay inactividad para estar cumpliendo con toda su responsabilidad en el tema de seguridad. Son pocos los alcaldes y alcaldesas donde el tema de exigencia no fue seguridad pública, ejemplo Coroneo, pero el tema está bien controlado porque ahí estamos nosotros. La alcaldesa me decía que el tema aquí no fue la inseguridad, era más bien de empleo y economía. Pero yo puedo decir que el 99% del tema sí era seguridad”, explicó.

Contrario a ello, reconoció otros municipios con una infraestructura extraordinaria en el tema de la seguridad, y como ejemplo mencionó los municipios del corredor industrial, como Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Salamanca, Irapuato y León, todos están priorizando el presupuesto de este año, y ejerciendo, para seguridad.

“San Miguel Allende tiene hoy por hoy la policía mejor pagada, y también es la que tiene las más altas prestaciones, porque lo que pasa en San Miguel retumba en el mundo. Si todos los alcaldes tuvieran el mismo concepto, estaríamos en otra situación de Seguridad Pública. Insisto, nuestro eslabón débil son los municipios”, concluyó.