Transfusión de plasma, sin evidencia de alivio a pacientes Covid-19

León, Gto.- Gerardo Torres Salgado, Director del Centro Estatal De Medicina Transfusional del Estado de Guanajuato (CEMT), confirmó que ya no se realiza el Programa Experimental de Donación de Plasma en el tratamiento de pacientes con Covid-19, debido a que evidencias científicas mostraron que no funciona; sin embargo, en Guanajuato, de 80 pacientes que usaron este tratamiento, 48 tuvieron mejoría, pero considerando otros factores para su recuperación.

“Resulta ser que evidencia científica, muy importante en la revista médica de mayor difusión y aceptación en el mundo, que es la New England, se explica que no demostró utilidad y en ese sentido, nosotros ya no la seguimos recomendando. Los ensayos a nivel internacional, al inicio mostraban alguna esperanza, pero no tenían una fortaleza científica suficiente como para garantizar que, efectivamente, el plasma sea útil” dijo Torres Salgado.

El titular del CEMT comentó que “evidencias a finales de noviembre, nos hicieron cambiar la estrategia en ese sentido, ya no estamos captando donadores para plasma para Covid-19, no demostró la utilidad”.

El Internista Hematólogo sostuvo que detener el Programa Experimental “es decisión tomada en la evidencia científica, los tratamiento médicos… si una revista y un estudio suficientemente bien avalado por expertos mencionan, que un tratamiento no ha demostrado ser útil, ya no lo recomiendan. Esto se vale cuando todavía se está haciendo de manera experimental y no hay evidencia suficiente para decir funciona o no funciona”.

La revista en la cual se basó la decisión del CEMT fue “The New England Journal Of Medicine” y el artículo “A Randomized Trial Of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia”.

“Toda transfusión tiene sus riesgos, en ese sentido nosotros estábamos muy atentos a que surgiera cualquier evidencia y en base a eso realizamos estas modificaciones; se han ido modificando los tratamientos a lo largo del tiempo, hay que recordar que empezó cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina y son medicamentos que no lograron demostrar utilidad” dijo Francisco Gerardo, especialista en Trasplante de Médula Ósea.

De marzo a noviembre, detalló el médico “tratamos cerca de 80 pacientes, vimos mejoría en el 60% de ellos, casi 50 pacientes de los 80 sobrevivieron; no sobrevivieron 30. Ese estudio no fue en un diseño metodológico, porque para nuestro nivel era prácticamente imposible estar realizando un esquema que se llama dobleciego y aleatorizado; es una cuestión técnica de los estudios científicos en los cuales ni el que está aplicando el plasma, ni el que lo está recibiendo sabe qué es” dijo Gerardo Salgado.

“Lograr estos conocimientos no es de un día para otro, se requieren muchos pacientes y no es la opinión de una revista, se basa en un estudio publicado por una serie de expertos revisada y contra revisada por otros expertos y que confluyen, que ya era evidencia científica irrefutable como ha sido evidenciada en más estudios que han ido surgiendo porque precisamente decidimos ya detener, con 80 pacientes yo no podía asegurar que el tratamiento siguiera funcionando, a pesar de que hubieran sobrevivido 50 y 30 no, porque a los pacientes no nada más se les da plasma, se les dan muchas otras medidas y poder asegurar exactamente que fue el plasma, es una de las cosas más difíciles de hacer, como es mucho en la medicina, no son pacientes que se les daba dar nada más plasma, se les daban otros medicamentos, se le dan cuidado de terapia intensiva, etc”, dijo.

Respecto si los hospitales privados aún utilizan este programa comentó que “nunca influimos en el tratamiento particular de un enfermo, mi obligación como banco de sangre no es promover que transfundan, mi obligación es tener los productos ahí para cuando un médico especialista que valore el caso, que se pone de acuerdo con la familia y con el paciente deciden utilizar o no determinados productos sanguíneos, ya a nosotros nos hacen llegar la solicitud y nosotros a su vez determinamos si es pertinente o no dicha transfusión”.

El Programa Experimental de Donación de Plasma se utilizó en su mayoría en hospitales públicos. A cada paciente se le dotó de dos plasmas,

“Nosotros actuamos de una manera autónoma, porque no en todos los estado se llevó el programa, nosotros con la intención de ayudar a este problema y porque teníamos los medios en este Centro Estatal lo hicimos, pero hay muchos estados en los cuales ni siquiera hicieron el intento de llevarlo a cabo.

El IMSS también tenía un programa nacional, pero “aquí en Guanajuato llevó a cabo muy pocos casos”, finalizó Torres Salgado.