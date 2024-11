¡Si funciona! Nuevo puente Transportistas en León mejora tráfico en primer día de FIG

León, Gto.- Durante el primer día del Festival Internacional del Globo (FIG), hubo tráfico fluido debido a que se habilitó dos carriles del nuevo Puente Transportistas ubicado en el bulevar Morelos.

El festival es considerado el más importante en su tipo en Latinoamérica pues convoca miles de personas y esto llegaba a congestionar principalmente el Libramiento Morelos y Adolfo López Mateos.

Sin embargo, en esta edición fue diferente ya que con la construcción de esta obra, a un año de haber comenzado, se ampliaron las metas a un total de cinco rutas de transporte público, además de automovilistas que transitan cotidianamente por la zona, reduciendo los tiempos de recorrido.

¿Cuál fue el resultado?

En un recorrido realizado por El Sol de León, los turistas manifestaron que en esta edición no se les complicó llegar al Parque Metropolitano ya que en años anteriores era complicado circular a sus alrededores.

"Esta ocasión llegamos más temprano al Parque porque no hubo embotellamiento de tráfico. Cada edición que venimos la ciudad está diferente hay nuevas obras y mejores servicios", dijo Julieta Jaramillo quien llegó de Jalisco.

Asimismo, Andrea López quien vive en Granjas del Rosario indicó que cada año tenía que levantarse alrededor de las seis de la mañana para llegar a su trabajo ubicado salida a Silao y en esta ocasión su sorpresa fue que no había tráfico.

"Me sorprendió que no hubo tráfico denso como años anteriores, todavía el año anterior me tuve que levantar a las seis para llegar a tiempo a mi trabajo", comentó.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, desplegó un operativo para garantizar circulación fluida y segura, en cuanto a Policía Vial vigiló las principales vialidades cercanas al Parque Metropolitano, incluyendo el bulevar José María Morelos, avenida Cuenca Florida, Amazonas, camino a la Patiña y bulevar Miguel Hidalgo.

Dicho operativo estará en marcha desde las 04:00 hasta las 00:00 horas, del 15 al 18 de noviembre.