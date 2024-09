Trabajadores del PJ en Guanajuato suspenden labores; se manifiestan ante Reforma Judicial

Guanajuato, Gto.- Decenas de trabajadores del Poder Judicial del estado de Guanajuato se manifestaron contra la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Durante la mañana de este miércoles, personal del órgano jurisdiccional hizo un alto a sus labores para participar en la manifestación pacifica y mostrar su rechazo contra las modificaciones que plantea la Reforma impulsada por Morena.

Las audiencias y todo procedimiento que tienen a su cargo las diversas sedes del PJ en el estado de Guanajuato, este día fueron suspendidas, quienes integran el órgano jurisdiccional tomaron las principales calles de la capital del estado para expresar su descontento por la Reforma recientemente aprobada por los Diputados Federales y que ahora se encuentra en análisis del Senado de la República.

Bajo el argumento que esta reforma podría afectar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, además de generar un ambiente de inseguridad laboral para los trabajadores del sector es que tomaron la decisión de salir a las calles para que sus demandas sean escuchadas.

Los manifestantes, que incluyen jueces, secretarios y otros funcionarios, exigen un diálogo abierto con el gobierno federal, pero sobre todo que les sea respetado su carrera judicial.

Partieron desde la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, para seguir su tránsito por Avenida Juárez, para finalmente llegar hasta la Plaza de La Paz, punto desde donde hicieron extensiva su postura. Con consignas como "El Poder Judicial no se toca, ni se vende", "No a la reforma", "Somos abogados, no somos acarreados", "Reforma si, dedazo no", fueron algunas de las frases emitidas por los trabajadores del PJ.

Cabe hacer mención que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, en la que se propone, entre otros temas, que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.

Un total de 359 votos a favor y 135 en contra y luego de más de 12 horas de discusión, las y los diputados avalaron en lo general el dictamen de la reforma. Mientras que en lo particular fue aprobada con 357 votos. Ahora está en la cancha del Senado de la República.