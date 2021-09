Trabajadores de Nissan Aguascalientes pretenden independizarse de la CTM

Trabajadores inconformes con las prácticas sindicalistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la planta Nissan de Aguascalientes, se autoconvocaron a participar en el recuento de votos para definir la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con la empresa automotriz japonesa, proceso que se llevará a cabo el día 22 de septiembre de este año.

Entrevistada en exclusiva en el centro de información de la Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato, la dirigente del Sindicato de Trabajadores, Choferes en Transporte de Productos Manufacturados, Semimanufacturados, Similares y Conexos de la República Mexicana, Verenisse Ruiz Sánchez, informó que como resultado de la demanda de titularidad del CCT de las Plantas A1 Ensambles y Componentes y A2 de Nissan Mexicana que interpuso el 1 de marzo de 2019, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los próximos días se llevará a cabo el recuento de votos para obtener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de NISSAN Mexicana Aguascalientes.

GM es ejemplo

Con base en los resultados del pasado proceso que vivió la base obrera en la General Motors planta Silao, Guanajuato, la también representante de Catem en el estado de Aguascalientes, consideró que lo acontecido ahí, es un ejemplo para quienes buscan un sindicalismo independiente, libre y auténtico.

Amplió el punto y explicó que la CTM quedó fuera de GM, y algo similar ocurrirá en Nissan Aguascalientes, anticipó Verenisse Ruiz Sánchez y agregó que este conflicto añejo inició el 2 de noviembre de 2018, con la manifestación de 1,500 trabajadores por el despido injustificado de algunos compañeros.

Como resultado de eso, y de que los trabajadores estaban inconformes con sus dirigentes sindicales, solicitaron apoyo de la CROM, central que no respondió a las necesidades de los trabajadores; por lo que un grupo de trabajadores solicitó apoyo al dirigente nacional de Catem, el Senador Pedro Haces Barba.

El 1 de marzo de 2019, Oscar Mendoza Aparicio, Secretario General del Sindicato de Trabajadores, Choferes en Transportes de Productos Manufacturados, Semi-facturados, Similares Conexos de la República Mexicana, afiliado a la CATEM, y José Reynol Neyra González, Secretario de Acción Política del CEN de CATEM, ingresaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una demanda de Titularidad de los Contratos Colectivos de Trabajo de las plantas A1 Ensambles y Componentes y A2.

El 3 de julio de 2019, el sindicato titular, agremiado a la CTM, convocó a todos los trabajadores, incluyendo a los de JATCO y COMPAS, para que emitieran su voto con el objetivo de elegir a sus representantes sindicales; sin embargo, nuevamente les volvieron a ver la cara a los trabajadores, porque ese fue un proceso amañado, ya que las planillas que se presentaron únicamente pertenecían a la CTM, dejando a los mismos líderes.

Falló CTM

Recordó que las elecciones fueron “ganadas” por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Automotriz (F.T.A.- C.T.M.), representado por Mario Arredondo, quien había estado fungiendo como Secretario del Trabajo del Sindicato anterior, lo que significó un rotundo engaño para los trabajadores de la automotriz japonesa, quienes ya están cansados de que sus dirigentes no los defiendan de los despidos injustificados y de otras arbitrariedades de las que son objeto.

Como resultado de la Demanda de Titularidad y de los resolutivos de los tribunales colegiados en materia de amparos, se ordena que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señale fecha en los próximos días para llevar a cabo el recuento de votos por la Titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de las plantas A1 Ensambles y Componentes y A2, en la que, mediante su voto libre, secreto y directo, los trabajadores de Nissan Mexicana Aguascalientes elegirán a la Catem como la organización sindical que habrá de representar sus derechos ante la automotriz de inversión japonesa.

Señaló, además, que esta acción está acorde con la ratificación que se hiciere del T-MEC, que incluye nuevas reglas en materia de derechos laborales, productividad, salarios dignos y, por supuesto, libertad sindical.

Convocatoria a votar

Por otro lado, a los inversionistas dueños de Nissan Mexicana, la líder sindical les envió un mensaje de que hay voluntad para tener un diálogo respetuoso y plena colaboración con ellos para dirimir los conflictos, pero también se refirió a los despidos de algunos trabajadores que se han sumado a las filas de la CATEM, a quienes, aseguró, continuarán respaldando hasta las últimas consecuencias.

Más adelante, Verenisse Ruíz Sánchez, reiteró la invitación a todos los trabajadores de Nissan Mexicana a que elijan bien, a que elijan a la Catem para que represente sus derechos pues, abundó, es momento de practicar un nuevo sindicalismo, un sindicalismo vertical, moderno, democrático, responsable y pleno.

Finalmente, exhortó a los trabajadores a que elijan con plena conciencia y con toda libertad, considerando que en Catem encontrarán mecanismos diferentes para la práctica de un sindicalismo vertical, que no tengan miedo de elegir a la Catem , pues nuestra Constitución, en el artículo 123, y las reformas laborales impulsadas por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, les otorgan el derecho de afiliarse al sindicato, federación y confederación que decidan, por lo que tienen el derecho y la capacidad plena de ejercer su voto libre, secreto y directo, y no pueden ser obligados a votar por un sindicato con el que no están de acuerdo, pues con libertad sindical, quien gana es México.