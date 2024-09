Trabajadores de la industria de Guanajuato no viven el sistema de salud como el de Dinamarca: Apimex

León, Gto.- Fernando Padilla Padilla, presidente de Apimex Guanajuato, dijo que la declaración del presidente, Andrés Manuel López Obrador durante su sexto informe de gobierno, donde dijo que el sistema de salud mexicano es mejor que el de Dinamarca, contrasta con la realidad que viven los trabajadores de la industria.

Padilla comentó que el mandatario federal realizó esta declaración de acuerdo a sus métricas como sus “otros datos”, pues la mayoría de las personas no están satisfechas con los servicios de salud pública.

“Tiene sus métricas como sus otros datos, no soy un conocedor de todos los sistemas de salud mundiales, pero yo más bien en ese tipo de cosas y comparaciones preguntaría ¿Estamos satisfechos con el sistema de salud que tenemos? Yo creo que la respuesta sería no”, comentó.

El empresario enfatizó en problemáticas como las tardadas citas dentro del sistema de salud y el desabasto de medicamentos.

“Yo creo que nadie estamos satisfechos en que te tarden meses en darnos cita, en que no existan las medicinas, que no haya abasto, entonces independientemente si es mejor o peor, yo creo que hay que decir que no está bien, no es lo que merecemos como sociedad”, agregó.

Dijo que espera que el próximo sexenio se vaya mejorando, pues en la actualidad el sistema de salud en el país dista mucho de ser eficiente.

“Espero que este próximo sexenio se hagan las cosas como deben de ser y vaya mejorando, quizás hubo algunas modificaciones que se hicieron en pro de mejorarlo, ese tema no lo domino al cien por ciento, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hoy lo que hablamos con nuestros colaboradores, con la gente que trabaja en la industria, es que el sistema de salud dista mucho de ser un sistema de salud eficiente”.