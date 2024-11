Tonic Life, la empresa fundada por una mujer para empoderar a más mujeres

Irapuato, Gto.- “Mi vida es un sueño y ahora me dedico a ayudar a otros”, dijo Abigaíl Ramírez Morelos, fundadora y presidenta de Tonic Life, empresa irapuatense que estará de manteles largos, pues celebrarán su 20 aniversario este 29 y 30 de noviembre en el Inforum Irapuato.

Tonic Life es una empresa dedicada a brindar un servicio con una gran gama de productos con ingredientes de origen herbolario que van desde suplementos hasta tratamientos cosméticos. Su lema es “Ganas más ayudando a tu gente” y actualmente cuenta con una red de más de un millón de personas que tienen sus propias organizaciones.

Es decir, esta empresa que fue creada por una mujer, en dos décadas se ha dedicado a empoderar a más mujeres para que logren sus metas personales y de familia.

Todo nació a partir de las ganas de ayudar a la gente y de un sueño por una vida mejor. Abigaíl Ramírez Morelos relató que su vida nunca fue fácil, pues ella inició “desde abajo”. Originaria de la comunidad Comedero Grande, una de las áreas remotas de Irapuato ubicada al noreste de Irapuato, aprendió el valor de apoyar a la gente de su padre, a quien vio ayudar a otros hasta el último momento de su vida.

“Mi papá vendía chivas, siempre ayudaba a otros, se deshacía de lo poquito que tenía para ayudarnos y nunca se cansó de ayudar; cuando falleció tenía una libreta llena de nombres de lo que le debía la gente y ahí se quedó”.

De origen humilde, su madre le heredó la fe en Dios, a quien recordó que tras una época difícil, pidió tener un medio para ayudar a otros.

Mi madre es una mujer muy espiritual, nos enseñó que si tú le pides a Dios de todo corazón, él te va a ayudar, yo le pedí a Dios que me diera algo para ayudar a la gente y me lo dio esa respuesta, para mí se llama Tonic Life.

Con fe, un sueño y una idea que surgió de malestares físicos y anímicos por los que pasó Abigaíl Ramírez, surgió el primer producto de Tonic Life, el cual le ayudó a salir adelante y luego decidió acercarlo a la gente, lo demás se fue dando tras mucho tiempo y esfuerzo.

“Ya le andamos pegando a los dos millones de socios, de personas que se han beneficiado desde que se toman el producto, tenemos un catálogo de productos y pues no puedes recomendar lo que no sabes que funciona verdad”.

Durante los últimos 20 años, Abigaíl Ramírez continuó con el proyecto Tonic Life, en el que aseguró, más que solo ventas es el préstamo de un servicio algo para dar bienestar a la gente.

“Siempre se me daban las cosas a mí, pero no a mis clientes, venían mis clientes a comprarme y yo los veía sin zapatos, en una ocasión me pasa como a mi papá que me piden prestado y no me pagan, el papá de mis hijos me dio la regañada de la vida y luego viene un señor y me dice ‘oiga, necesito que me preste producto porque mi esposa está en el hospital’, yo con esto y recién regañada no lo hice y siempre me arrepentí”.

Actualmente, los productos Tonic Life brindan como ganancia el 100% de inversión a sus socios, una manera de ayudar por varias vías.

Aunque Tonic Life tiene entre sus asociados a hombres y mujeres, la mayoría son mujeres que pueden tener la oportunidad de atender sus negocios y su familia.

Local Trabajará Libia García por las mujeres empresarias de Guanajuato

Preparan magno aniversario

El 29 y 30 de noviembre, en el marco de la convención de aniversario “Elévate”, Tonic Life tratará de romper tres Récord Guinness; cabe recordar que Tonic Life ya cuenta con cinco récords diferentes.

Explicó que un Récord Guinness para ella es la respuesta de que las cosas se pueden lograr.

“Mi vida es un sueño, un cuento de hadas y obtener un Récord Guinness es una labor maratónica, mira que quitarle el récord de la Taza de Café más grande del mundo a un país cafetalero como es Colombia, por ejemplo".

“Vamos a romper tres más, es muy importante estaremos batiendo el Récord Guinness del bote de proteína más grande del mundo y luego el cilindro de shaker más grande del mundo y el más bonito, donde espero todos nos acompañen, el mayor número de personas preparando la bebida de proteína más grande entre todos y ahí vamos a tener tres récord.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Cuál es el propósito? Es mostrarle a la gente que los sueños se vuelven realidad y que crean en sus sueños, hagan una planeación y trabajan por ellos y entonces así como yo un día no tuve zapatos, como un día no podía disfrutar de una muda de ropa nueva, que ahora puedes darte la vida que tú quieres, viajar o despertarte donde quieras, comprarte lo que quieras y cualquier persona puede hacerlo”.

Abigaíl Ramírez aseguró que este 20 aniversario de Tonic Life lo harán en grande y es que tendrán un evento en el Inforum en donde presentarán el show de Filippa Giordano y Daniel Boaventura el próximo 29 de noviembre, los boletos de acceso estarán disponibles en www.tonic-event.com y más informes al número 4622500599.

Mientras que las conferencias serán el 30 de noviembre en esta misma convención, una de ellas a cargo del doctor César Lozano y una más de Manuel Sotomayor con la temática “Mentalidad de tiburón”.