Tomarán medidas locatarios de centros comerciales de León para evitar afectaciones durante periodo de lluvias

León, Gto.- Luego de las fuertes lluvias que han caído en León y han afectado algunos negocios en centros comerciales, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en el municipio, Alejandro Arena Barroso, dijo que las administraciones de las plazas tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir.

“Se van a tomar medidas en la administración de ese centro comercial y otros para estar más prevenidos porque muchas veces se descuidan los drenajes en las azoteas y son generalmente los que provocan este tipo de incidentes”, comentó.

En cuanto a la cobertura de los seguros sobre todo en los estacionamientos, el líder empresarial aseguró que algunos de ellos si cuentan con una amplia cobertura, aunque también dijo que deben estar al pendiente del mantenimiento de los drenajes.

“Siempre están topados los seguros a un cierto monto de aseguramiento y generalmente no se piensa en algo catastrófico, lo que sucedió en ese entonces y muchas veces no alcanzan a cubrir, sin embargo en el caso de Plaza Mayor que tienen sótanos sí se tiene una cobertura amplia que no habría ningún problema en ese sentido, sin embargo hay que estar al pendiente sobre todo de las bombas de desfogue que no alcanzan a salir por los drenajes pluviales y sanitarios que están llenos”, añadió.

Arena Barroso agregó que lo peor que puede pasar a los comercios no son los daños sino dejar de vender por este tipo de situaciones.

“Esos locales y sobre todo de marcas de este tipo como Zara desde luego que cuentan con todos los seguros, la misma plaza tiene seguro, entonces siempre se delimita de quién fue la responsabilidad y ya sea el seguro de uno o de otra interviene inmediatamente y se arregla rápidamente porque lo peor que le puede pasar a un local es dejar de vender mucho más que lo que está afectado en muebles o producto es el perjuicio en las ventas”.