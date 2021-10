Toma Alejandra Gutiérrez compromiso por la seguridad y economía de los leoneses

Alejandra Gutiérrez Campos, tomó protesta como presidenta municipal de León para la administración 2021 - 2024, en la que se comprometió a trabajar por la seguridad, la economía, salud y espacios libres para los leoneses, así lo declaró durante la Sesión Solemne de Toma de protesta del Honorable Ayuntamiento.

“El día de hoy asumo con honor y con responsabilidad, asumo el gobierno de León, pero me siento confiada, porque sé que tengo un excelente equipo, porque sé que este Ayuntamiento que aún y cuando no coincidamos todos, vamos a trabajar por las coincidencias y no solamente con ellos, también con quién me estará acompañando en cada uno de los cargos públicos, pero lo más importante es que trabajaremos por ustedes” comentó.

La alcaldesa de León reconoció que no será fácil gobernar una ciudad tan grande como León, pero que por ello desde que terminó su campaña política en las elecciones, regresó a escuchar a los ciudadanos, a conocer sus propuestas y necesidades, para llegar con “tarea hecha”, atendiendo el tema fundamental de seguridad, la economía, espacios libres y de salud, entre otros factores fundamentales.

“Hoy en la calle nos piden que reactivemos la economía, algo que será fundamental para este gobierno, será trabajar día y noche por lo que ustedes nos dijeron, salimos a la calle en campaña a escuchar a cada uno de ustedes, pero en campaña”, expresó.

El Comité Directivo Estatal 𝗣𝗔𝗡 𝗚𝘂𝗮𝗻𝗮𝗷𝘂𝗮𝘁𝗼 felicita a @AleGutierrez_mx , alcaldesa de León, Guanajuato.



¡Estamos #UnidosPorGuanajuato y sabemos que desempeñará un trabajo incansable en favor del municipio y su gente! ✌🏽#UnSoloPAN 🔵 pic.twitter.com/xJ0ERuU1xD — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) October 10, 2021

Agregó que necesitará la ayuda de todos para poder lograr los objetivos que se propuso en su plan de gobierno, mismo que le entregó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en su momento le dijo que lo revisará detenidamente en conjunto con Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración del estado.

La alcaldesa agradeció a todos los leoneses que se acercaron a participar con ella en su sistema “Ale te escucha”, en donde pudo recabar la opinión de más de 14 mil 140 ciudadanos, actividad que le ayudó a tener una mejor visión de lo que necesita León por lo que se comprometió a tener un gobierno más participativo.

“Siempre he creído que la participación ciudadana es lo que realmente transforma a las ciudades y la participación ciudadana en León siempre ha sido ejemplo, hoy tenemos que nuevamente renovar, renovar ese valor que nos ha caracterizado en León y en Guanajuato”, mencionó.

Los gobiernos municipales son los primeros en recibir las demandas y peticiones de la población, por eso deben ser cercanos y responder a las prioridades ciudadanas, para ello, cuenten siempre con el @gobiernogto.

Enhorabuena, Ayuntamiento 2021-2024 de #León #GrandezaDeMéxico. pic.twitter.com/eVyX372vZ8 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 10, 2021

Durante su intervención en la Sesión Solemne, Rodríguez Vallejo encomendó a la alcaldesa de León, que se mantuviera firme en su gobierno ciudadano, siempre con una visión hacia el futuro y atendiendo las necesidades de los ciudadanos, mismo llamado que hizo a los 46 alcaldes de los municipios en Guanajuato.

“Los invito a hacer equipo a todos, les pido que se mantengan cerca de las Secretarías de Gobierno del Estado para poder trabajar en conjunto, las administraciones municipales del periodo 21 - 24, tienen la gran responsabilidad de generar confianza y esperanza en la sociedad, por eso los nuevos gobiernos municipales tienen que ser abiertos, modernos y transparentes, hay que modernizar el ejercicio de la gobernanza, a mayor digitalización, menor corrupción”, dijo.

El gobernador de Guanajuato reiteró su compromiso con los leoneses para trabajar de la mano por la seguridad, la economía, la innovación, tecnología y “ganas de hacer las cosas bien”, además apoyó el sistema que quiere implementar Alejandra Gutiérrez Campos “Gobierno 24/7”, ya que dijo que entre más herramientas digitales se generen para realizar trámites, el ciudadano se verá más favorecido, con menos corrupción y mejores resultados en atención ciudadana.

Felicidades Alcaldesa, @AleGutierrez_mx , por el inicio de tu gestión al frente del @municipio_leon, sé que harás un excelente trabajo, llevarás a un mejor rumbo a nuestro municipio y dejarás en alto los gobiernos de @AccionNacional. Cuenta con todo nuestro respaldo. Enhorabuena. pic.twitter.com/hMJTHgbDA5 — Toño Guerrero (@TonoGuerreroMx) October 10, 2021

Al término de la toma de protesta de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, así como del Honorable Ayuntamiento, se procedió a comenzar con la primer Sesión Ordinaria de la administración 2021 - 2024, para presentar el plan de trabajo a los integrantes del cabildo, así como la aprobación de los integrantes del gabinete y también la evaluación de las propuestas de reestructura en el modelo de seguridad y de trabajo.