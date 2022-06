Todos se quieren reunir con el Secretario de Gobernación

Funcionarios y empresarios de diferentes municipios están en espera de la invitación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López para la reunión que sostendrá con líderes empresariales de Celaya.

“Nosotros estaremos qué es lo que se requiere, creo que es un tema muy positivo, nosotros prácticamente diario estamos en contacto con ellos y creo que es muy oportuno que también gobierno federal conozca esta perspectiva que ellos puedan brindar, me refiero al sector empresarial”, mencionó la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophía Huett López.

Dijo que están pendientes de los que el gobierno federal disponga incluyendo fechas, condiciones, si es reunión abierta o cerrada.

Local Pide diputado se le brinde capacitación y herramientas necesarias a policías

“Por parte de nosotros las mejores condiciones que se puedan ofrecer es mejor una plática abierta sería muy positiva y sobre todo continuar con el compromiso de trabajar en coordinación”, adelantó.

Indicó que la reunión se derivó de una plática del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entonces “yo entenderé que cuando menos él sí esté invitado”.

La presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Helen Anaya Sanromán, comentó que en el tema de seguridad los negocios de Celaya y Salamanca son los más castigados.

Sobre la reunión con el mandatario federal dijo que no ha recibido una invitación, pero espera se le haga llegar y con gusto participará para hacer una petición a nombre del estado, aunque el liderazgo es de la presidenta de Celaya Jessica Arellano.

Recalcó que el tema prioritario es cómo es la coordinación con la seguridad federal y del estado, donde está la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Municipal y Estatal, pero hace falta coordinación y estrategia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Anaya Sanromán indicó que hace más falta cuerpo policíaco, el equipo necesario y las estrategias de inteligencia para vigilar las zonas de más alto riesgo, y sobre todo asegurarse que el personal sea de confianza y no esté coludido.

Por su parte el diputado local Rolando Alcantar, comentó que el Secretario de Gobernación debe hacer trabajo político y tomar decisiones que abonen a la seguridad nacional e interna de México.

Dijo que es bastante relevante su presencia en el estado, por lo que espera que esto abone a los resultados y una postura clara de la Federación.

“Se debe generar un entramado jurídico para que la Guardia Nacional si es que va a ser ese el camino, pueda de verdad atender las necesidades de la población. Ustedes saben la Guardia Nacional hoy en día si nosotros marcamos al 911 ellos no contestan, sino la Policía Municipal, y no pueden detener nadie por una falta administrativa o un delito común porque no tienen quien les califique la detención, (...) tampoco tienen un equipo médico legista para definir la situación médica de los detenidos y en ese sentido se vuelve demasiado vulnerable, la carga la siguen teniendo las policías municipales única y exclusivamente”, explicó.

Lamentó que al no tener la posibilidad de hacer detenciones sólo “calientan” las plazas, pues ocupan que la enorme cantidad de elementos de la Guardia Nacional que se calcula que son 110 mil, entre 24 mil de la Policía Federal extinta y el resto del Ejército Mexicano, quienes deberían hacer labores para mantener el orden primario y de prevención secundaria.