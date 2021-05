Todo un reto ser maestras y madres, dicen mamás leonesas

León, Gto.- Ser madre y maestra a la vez no es una tarea que resulte fácil para las madres leonesas y es que tienen que sortear el trabajo, las labores del hogar y la educación de sus hijos que cursan clases en casa, todo un reto.

Es demasiado pesado, pero es su educación

Para Alondra Guadalupe Barroso de la colonia Obrera le significó todo un reto el laborar en una pizzería y ocuparse de la educación de su hija después del trabajo “para mí sí fue demasiado pesado porque no me hace caso, aparte tengo que trabajar, hasta que regresaba a casa ella tenía que hacer la tarea, lo que dificultaba más las cosas”.

En un día común su labor empieza a la 1:00 pm. y su hora de salida es hasta las 9:00 pm; terminaba su día laboral para empieza el de maestra, madre y ama de casa “a mi hija le gusta hacer tarea, ya cuando se aburre, es difícil encauzar a que la termine, pero nos aplicamos pues se trata de su educación", comentó.

Ha sido complicado

Rocío Armendaríz de 38 años de edad y habitante de la colonia Los Héroes León, "Ha sido una tarea difícil, como mamá tenemos muchísimas obligaciones, el no tener el tiempo para darles atención a los niños en cuanto a la escuela, también ha sido complicado por las cuestiones del tema de salud, el hecho de que realmente los niños necesitan una buena educación, y en la casa realmente no es lo esperado”.

Para mí que tengo mucho trabajo no me daba tiempo de enseñarla, llegaba a las 7 o 8 de la noche, era llegar y hacer las tareas súper rápido y a veces la verdad ya no me daba tiempo de explicarle, pues llegaba cansada, agotada, y hasta la fecha todavía estoy igual.

Es un reto, pero a entrarle con ganas

Guadalupe Villalpando es madre de 5 hijos, la más pequeña, de 9 años, es la que más atención necesita, pese a que sus hijos no asisten a las aulas, para ellas es tiempo de convivir en familia y añadió que “es un reto, es igual entrarle con ganas a lo que sea necesario, ella ocupa un poco más de tiempo”.

“Es una oportunidad de convivencia y de que nos apoyemos mutuamente, ellos mismos como estudiantes aparte de aportar parte de su tiempo en lo necesario de sus estudios apoyarnos también a nosotros en algo que como sus papás, estamos tratando de estar al pendiente de que entreguen sus tareas” dijo Guadalupe de Los Castillos madre un pequeña que cursa el cuarto grado de primaria.