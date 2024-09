Todo un ejemplo: en León preparan a personas con Síndrome de Down para el mundo laboral

León, Gto.- En la ciudad hay un Corazón Down que lucha para que las personas con esta condición puedan ser independientes y además explotar su talento al máximo.

Local José Grimaldo Colmenero destaca logros y transición del Ingudis a la Subsecretaría para las Personas con Discapacidad

La maestra Rosa Paulina Oliva Pérez, directora del centro psicoeducativo Corazón Down, ubicado en la calle Tita Ruffo #329, brinda atención educativa especializada a infancias y juventudes afectados con el síndrome de Down.

En entrevista con El Sol de León, platicó que en total tiene una matrícula de 50 alumnos y en el turno vespertino son 27 estudiantes; además, dijo que llegan bebés, niñas, niños, adolescentes y adultos becados provenientes de Silao, Irapuato, Salamanca, Lagos de Moreno a que sean atendidos en el área de estimulación; éstos pequeños son de todos los niveles socioeconómicos.

“Nos lo mandan del CRIT de Irapuato a partir de los tres años y a Corazón Down vienen dos veces a la semana. Tenemos a Angelito, de dos meses de nacido; el otro Angelito, de seis meses, y Mariel, de un año, son los más pequeños, a todos se les da rehabilitación física, porque ellos son muy hipotónicos (bajo tono muscular) y desde chiquitos se les empieza a trabajar esta área en estimulación temprana y luego rehabilitación; a los jóvenes adultos también se les debe estar estimulando, porque si no se les activa ese tono muscular, a edad temprana les da demencia cenil”, indicó la maestra Paulina.

En Corazón Down todos tienen rehabilitación física complementando con Taekwondo, clases de natación, expresión corporal, arte contemporáneo, ballet, danza folklorica y en cuestión de salud se les atiende en podología, nutrición e hidroterapia porque se les cuida su columna, cadera y todo su cuerpo.

Por ello, cuenta con personal capacitado desde educadoras, pedagogas, nutriologa, psicología clínica, maestra foniatra, que es médica especialista en el tratamiento de las alteraciones de la voz, lenguaje y audición, además de que reciben terapia de música con un maestro de la Universidad de Guanajuato; en la institución están buscando formar un coro aún con su escaso vocabulario y también se les enseña a tocar la flauta.

Historia de Corazón Down

La maestra Paulina manifestó que el centro nació en los años 90, a partir de que su sobrino Josué tuvo un certificado de preescolar y primaria al estudiar en una escuela regular, sin embargo, sus conocimientos eran escasos aunado a que en estas escuelas no cuentan con la preparación suficiente para tratar a un niño con síndrome de down.

“Soy tía de un joven con síndrome de down, soy maestra de preescolar. Corazón Down nació trabajando en el área regular, llegó un pequeño con síndrome de down y autismo, también tenía en mi familia una pequeña con microcefalia y de ahí me motive con la educación especial".

“Luego nació Josué Estrada Oliva, mi sobrino y como todo familiar quisimos darnos la oportunidad de querer ingresar a una escuela regular, pero desafortunadamente hay escuelas que no tienen el personal adecuado para trabajar con nuestros pequeñitos, ellos requieren atención y planeación extracurriculares personalizados. Josué tiene su certificado de preescolar y primaria, pero no sabía nada. Nos dijeron ‘ya no hay nada que ofrecerle’ y es triste que te lo digan después de mucho tiempo; para estos chicos que nacen con esta condición, aun con su retraso psicomotor y echarles a perder el tiempo es un pecado, porque les estamos perdiendo la vida”, agregó.

Estudios y preparación

Este centro es apoyado por el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (Inaeba), que les aplica sus exámenes por asignatura de primaria y secundaria.

También forman parte de Marca Gto que les ha abierto las puertas a los jóvenes del taller de repostería para vender sus postres y con este taller ganan los jóvenes porque se les da una remuneración así como los espacios donde se distribuyen.

Ni en pandemia pararon

En el momento más crítico, los estudiantes siguieron tomando clases; el Instituto Mexicano del Seguro Social, los capacitó y pidieron permiso en Presidencia Municipal para seguir con sus actividades, sobre todo en el taller de repostería porque en especial los jóvenes adultos fueron a quienes les afectó el encierro en su mayoría.

“Empezamos a hacer roscas caseras para mantenernos aquí en la institución porque no es propio y teníamos que seguir pagando renta”, dijo la maestra.

Sus logros

Dentro de sus logros está la satisfacción de representar a Guanajuato en Veracruz, fueron galardonados en el quinto Encuentro Estatal de Teatro con el tercer lugar, todas las personas fueron regulares y con discapacidad fueron los únicos que presentaron una obra, se fueron a representar a Guanajuato a Guayabitos y de ahí tienen invitación para ir a Colombia y Costa Rica en esta misma modalidad.

Este año se presentarán en el Cervantino con el taller de la Danza de los Viejitos y van a tener una interacción con el público el día 17 de octubre en una de una de las plazas y el objetivo de la maestra Paulina es pisar el Teatro Juárez ya que se han presentado en el Teatro Bicentenario con La bella y la Bestia y Aladdin, otras presentaciones son en la fenal, Teatro María Grever y Manuel Doblado.

Apoya DIF con empleos a jóvenes con discapacidad

Liz Alejandra Esparza Frausto, directora general de DIF municipal, afirmó que desde la Coordinación de Vinculación Incluyente se han acercado más de 130 empresas incluyentes para ofertar trabajos a más de 380 personas con algún tipo de discapacidad, los cuales se han beneficiado con un sueldo.

“Desde el Sistema Dif León, tenemos un área muy importante en atención de discapacidad y es la coordinación de vinculación incluyente, ofrece varios servicios principalmente es la parte de poderse incluir en un empleo y para ello a través de esta coordinación contamos con el apoyo de casi 130 empresas desde sector calzado, restaurantes, incluyentes donde realizan diferentes actividades”, dijo.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Todo lo que necesitas saber sobre Simposio de Síndrome de Down

Aseveró que previo incorporar a las personas, se les hace pruebas VALPAR que se realiza desde el Sistema Dif León y en donde se genera perfiles laborales para que las personas puedan incluirse a un espacio adecuado en atención a las habilidades que ellas y ellos presentan. A lo largo de la administración se han incorporado más de 380 personas con discapacidad y adultos mayores.