Todas las FSPE a cuidar el día de la elección

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que todos los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado vigilarán las elecciones el próximo 6 de junio.

En Guanajuato, el actual proceso electoral ya es considerado como uno de los más violentos de la historia, pues han sido asesinados cuatro actores políticos y se tiene el registro de al menos tres atentados contra candidatos.

Al respecto, Diego Sinhue invitó a los contendientes a contactar a la Secretaría de Gobierno para solicitar protección ante cualquier indicio de que puedan ser blanco de un ataque.

Recordó que hasta el momento se ha brindado seguridad personal a ocho candidatos, y dos solicitudes de protección ante la Secretaría de Gobierno, se encuentran en gestiones, de los cuales uno ya recibió protección, Juan Guzmán, candidato del PRI y PRD por el distrito XX local.

“Son ocho candidatos que formalmente pusieron la denuncia y dos en proceso de poner la denuncia, pero se les ha puesto de inmediato, en el caso del señor Juan en Moroleón, que por la agresión que sufrió no medió una denuncia, rápidamente se puso la protección”.

Rodríguez Vallejo adelantó que, para el 6 de junio, cuando se celebrarán las elecciones, se montará un operativo especial de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Explicó que para garantizar una jornada pacífica y sin incidencias, no habrá elementos estatales que permanezcan acuartelados o francos y todos saldrán a patrullar la entidad.

“Ya se está trabajando en la mesa operativa para el día D, es decir, buscar que el día de las elecciones transcurran con paz y tranquilidad, será un despliegue total, ya he instruido al secretario Alvar Cabeza de Vaca para que todas las fuerzas del estado, no quede ninguno acuartelado ni en descanso, si no que estén activos para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos”, finalizó.