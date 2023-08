Toda una vida dedicada a tejer: la historia de Ana María, una artesana leonesa

León, Gto., (OEM-Informex).-De 60 años de edad, Ana María López Valdivia lleva desde los seis años tejiendo crochet, también conocido como ganchillo, es una técnica de tejido que se realiza utilizando un pequeño gancho.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esta técnica permite tejer hilos o lanas de diferentes grosores para crear diversos objetos, como mantas, ropa, sombreros, guantes, accesorios, juguetes y muchas otras cosas.

En el Festival de Verano, dentro del pabellón Guanajuato, se encuentra “Artesanías Ana María” un negocio leonés administrado solamente por Ana María. “Me tardo aproximadamente una semana creando una muñeca, es mucha mano de obra, ya hasta tengo algo chuecos mis dedos”.

También puedes leer: Visitan más de 200 mil personas el Festival Vive León Verano 2023

Es común dentro de la cultura mexicana observar a personas “regateando” a los vendedores o artesanos ambulantes, sin embargo Ana María expresó su postura en relación al tema. “La gente no me regatea, pero sinceramente los precios que tengo son muy justos, me gustaría poder cobrar más por mi arte, porque realmente es mucho trabajo, pero cuando lo intenté, la gente dejó de comprar".

Ana María, tiene siete hijos y a todos y cada uno de ellos los vistió con crochet al momento de su nacimiento, ha enseñado a tejer a una larga lista de personas y su principal sueño es tener un negocio establecido de estambres en el que pueda dar cursos de cómo tejer correctamente.

El crochet es muy flexible y permite a los tejedores crear patrones y diseños únicos y detallados. La señora López, crea muñecas, llaveros, ropa, bolsas, y hasta está dentro de la industria del calzado fabricando zapatos y sandalias.

El tiempo promedio aproximado que Valdivia tarda en crear un objeto croché, es de undía y medio, cuida todos los detalles utilizando las matemáticas como principal herramienta para su trabajo.

“Esto realmente me apasiona, me hace feliz, estoy agradecida de poder comer de esto”, concluyó Ana María con una sonrisa en el rostro.