Toca admitir, lamentar y señalar que no se han erradicado malos gobiernos

León, Gto.- En la conmemoración de los 75 años de los Mártires del León, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Antonio Guerrero Horta, afirmó que pese a la lucha que aquellos hombres emprendieron, “hoy toca admitir, lamentar y señalar que no se han erradicado en nuestro país los malos gobiernos, represores, radicales, que buscan traspasar la voluntad y los derechos del pueblo”.

El dirigente municipal del blanquiazul, externó que “no hay justificación para que hoy sigamos padeciendo de imposiciones que nos siguen costando la vida. Los mexicanos, los guanajuatenses, los leoneses, estamos dolidos y urgimos que pare el ataque a nuestra democracia” e hizo referencia a los más de 120 mil muertos en el país, por la pandemia.

Guerrero Horta expresó que “democracia y justicia son dos conceptos que hoy queremos y debemos volver a poner en alto, que nacieron en actos de valentía como el que llevaron a cabo nuestros mártires”.

Dijo que contra quienes quieran “imponer sus deseos aún cuando éstos no lleven al bien común, nos detenemos porque hoy más que nunca nos debe ocupar la construcción de un mejor país, de un León mejor, como bien lo señalaba la Unión Cívica leonesa, organización que es bastión de la organización y participación ciudadana que hoy caracteriza a nuestro municipio.

Al recordar la matanza del 2 de enero de 1946, el dirigente mencionó que “la ciudadanía padecía de un mal gobierno, que entre otras cosas incumplía y llevaba a cabo actos de corrupción en un tema primordial como es la obra pública que, cabe resaltar, hoy es uno de los tantos rubros en los que más destacan los gobiernos de Acción Nacional”.

Dijo que no “no hay justificación para que hoy sigamos padeciendo de imposiciones que nos siguen costando la vida. El ejemplo palpable es la mal llamada Cuarta Transformación que está matando a los mexicanos con malas decisiones, tan sólo en el rubro de salud padecemos la falta de vacunas y un mal manejo de la pandemia por Covid-19 que persiste y ha cobrado la vida de más de 120 mil personas en nuestro país. Pero ahí no se queda el mal gobierno; la lista de los errores y destrozos que han hecho en dos años es larga”.

Llamó a los mexicanos, a los guanajuatenses y a los leoneses. “Urgimos paren la masacre. Es importante que esta conmemoración no se quede en una fecha; todos los días debemos de reclamar justicia y un buen gobierno que no se vea solamente por unos cuantos sino por todos los mexicanos, no hay que olvidar que aquí en León nace el municipio libre que le da fuerza y valor a nuestros derechos ciudadanos. Yo invito a toda la ciudadanía a que reflexionemos, evaluemos nuestras posibilidades y tomemos las mejores decisiones, que siempre Acción Nacional está para respaldar. Sí hay de otra; tengamos fe y mantengamos la esperanza”.

EL CONTEXTO

El 2 de enero de 1946, un grupo de ciudadanos salió a manifestarse al parque Hidalgo y a la Plaza Principal, por lo que consideraban un fraude en la elección de por el presidente municipal que se celebró en diciembre de 1945.

De acuerdo con el conteo de la votación al candidato de la Unión Cívica Leonesa, respaldado por Acción Nacional y la Unión Sinarquista Nacional, Carlos Obregón Torres obtuvo 58 votos contra 22 mil 173 del candidato del entonces Partido de la Revolución Mexicana que posteriormente se convertiría en el PRI, doctor Ignacio Quiroz.

El pueblo alzó la voz pero, el gobernador del estado, Ernesto Hidalgo movilizó fuerzas federales y atacó a los manifestantes. “Se consumó un ataque atroz; se abrió fuego sin importar nada, ni siquiera que hubiera mujeres o niños, haciendo derramar sangre inocente por doquier. Las cifras finales señalaron 40 muertos y 300 heridos; sin embargo, no se sabe realmente cuántos fueron los que dieron su vida por esa causa justa y necesaria que hoy debe de seguir valiendo... no hay nombre para este ataque cobarde”, afirmó Guerrero Horta.