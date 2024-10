Tienen independencia económica mujeres, antes vivían de las cosechas

León, Gto.- Las mujeres de zonas rurales vivían de los cultivos, cocinaban, limpiaban, eran las encargadas del hogar y no se les remuneraba, ahora cuentan con apoyos y seguridad alimentaria.

María de la Luz tiene 75 años, vive en El Lindero y recuerda que las oportunidades de las mujeres rurales no eran las mismas, pues actualmente cuentan con apoyos para adultos mayores por el gobierno federal y tuvieron acceso a su Tarjeta Rosa por parte del gobierno estatal con el programa MujerEs Grandeza, donde recibieron hasta 12 mil pesos.

Para estas mujeres, la independencia económica las ha impulsado a tener mejores casas, acceso al alimento y a una vida digna.

“Yo me levantaba a las cinco de la mañana para hacer mi quehacer y dejaba mis frijolitos en la leña, cuando regresaba del campo me ponía a tortear para darles de comer a mis hijos, pero mi mamá me platicó que en su época todavía era más difícil la vida porque ella tenía que moler el maíz en metate y al menos a mí me tocó el molino”, dijo María de Luz.

Manifestó que a pesar de su labor en el campo y de proveer alimentos a los leoneses, el hambre siempre estaba presente pues con el temporal sobrevivía su familia, pero el exceso o falta de agua era crucial para determinar su alimentación.

Su esposo y María enseñaron a sus hijas a labrar la tierra, llevar las chivas y vacas a comer al campo, trabajos duros de sol a sol y todo para cambiar su estatus de vida.

“Mi hija araba la tierra y a veces le decía, ‘¿no te da miedo que el animal se te vaya a ir?’ y ella decía, ‘pues corro y lo alcanzo’. En los ranchos, las mujeres apoyamos al esposo y somos el sostén del hogar, por eso los apoyos que nos dan solo por ser mujeres son bien recibidos, porque antes no nos daban nada”, comentó.

Mujeres en la toma de decisiones

María de Luz dijo que las mujeres que toman decisiones podrían hacer un excelente trabajo, pues siempre lo han hecho. Recuerda una frase que su mamá en alguna ocasión le dijo: “Si a un hijo le das dinero, se lo gasta, pero si a una madre le das dinero, es el mismo que invierte en sus hijos”, y cree que tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, siempre pensarán en su gente y, sobre todo, en los que menos tienen.

“Con los apoyos que recibimos tenemos más independencia económica. Antes rogábamos a Dios para que lloviera porque vivíamos de la cosecha y ahora ya tenemos nuestro guardadito”, indicó.

Es de mencionar que el último informe de ONU Mujeres insta a reconstruir el desgastado sistema alimentario mundial desde la base, apoyando los medios de vida de las mujeres rurales para producir y distribuir productos alimenticios diversos y saludables, con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos Hambre Cero (Objetivo 2) e Igualdad de Género (Objetivo 5). ONU Mujeres está trabajando para ayudar a las mujeres y niñas rurales de todo el mundo a fortalecer su resiliencia y desarrollar sus habilidades y capacidades de liderazgo.