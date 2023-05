Tienen 5 días sin agua en la colonia Obrera

León, Gto.- En la céntrica colonia Obrera, la escasez de agua llegó. Los vecinos no reciben una gota del vital líquido desde el fin de semana y nunca fueron notificados de algún corte. A pesar de que han hecho constantes reportes al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, no han recibido respuesta.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esta afectación es en toda la colonia y el agua que tenían almacenada tanto en aljibes como en tinacos, se ha terminado, lo que los ha obligado a comprar garrafones de agua para lavar trastes y utilizarla en los sanitarios. Además, tienen que acudir a los domicilios de familiares en otras zonas de la ciudad, para poder bañarse.

"Ya tenemos cinco días sin agua, en mi casa tenemos bebés, y obviamente por higiene nos preocupa, ya reportamos varias veces a Sapal, pero no nos dan ninguna respuesta. Entre los vecinos se comenta que quizá el sábado nos restablezca el suministro pero no hay nada confirmado, estamos desesperados". Contó Sandra, vecina de la calle Paraguay.

Les mandan una pipa cinco días después

Luego de varios días sin agua, la tarde del miércoles, se informó a los vecinos que llegaría una pipa de agua, por lo que hicieron una fila de cubetas y botes para llenarlos. La cisterna del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, llegó por la noche, pero obviamente el abastecimiento del vital líquido fue medido y no alcanzó para todos.

Vecinos denunciaron que los reportes que han realizado durante varios días dieron resultados apenas este miércoles.

"El chofer de la pipa nos dijo, que no habían venido a traernos agua porque no hicimos la solicitud ni los reportes suficientes, pero diario estamos llamando, es ilógico que digan que no hemos reportado", comentaron los vecinos

. Local Sequía afecta 3 mil 500 hectáreas en León

Organización Editorial Mexicana, solicitó información al respecto a Sapal. La paramunicipal, informó que el servicio se restablecerá totalmente para la mañana de este viernes.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, precisó qué los cortes de agua, obedecieron a qué varias instalaciones se desprogramaron por cortes de energía, pero ya todas están en operación.