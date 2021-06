Tiene León de 100 eventos confirmados para segundo semestre del 2021

León, Gto.- La Feria de Verano León 2021 está preparada bajo condiciones de semáforo amarillo, por lo que continuarán con los protocolos sanitarios. En el sector turismo esperan una ocupación promedio del 30%, pues la recuperación económica ha sido gradual y lenta, aunque tienen más de 100 eventos confirmados para el segundo semestre del año y otros conciertos en espera, informó Gloria Magaly Cano de la Fuente, Directora General de Hospitalidad y Turismo de León.

Dijo que con la Feria de Verano León 2021 será un momento crucial porque históricamente la temporada de verano, fuera del turismo de negocios, siempre el segundo semestre del año es de las mejores fechas al igual que Semana Santa, vacaciones de fin de año y puentes.

Explicó que la reactivación no ha sido como esperaban con la vacunación, pero además las condiciones económicas no son sanas en el país por lo que espera mayor crecimiento en el segundo semestre, siempre y cuando no haya volatilidad, ”esperamos que exista la confianza necesaria por parte de las familias a nuevamente viajar sobre todo a nivel regional, no pensamos todavía que fuera de la región se esté activando el turismo de una manera más acelerada”.

Buscan que la ocupación promedio sea de no menos de 30%, pero no aspiran porcentajes mayores porque la movilidad es muy reducida. Dependerá de los resultados de la Feria será un aval para manejar eventos de esta naturaleza.

“La reactivación implica muchas cosas estar tranquilo con posibilidad de gastar, posibilidad de apoyar a la economía local”, explicó.

Se requieren otros indicadores

Durante 2020 tuvieron pérdidas de alrededor del 60% , por lo que en 2021 no aspiran a cerrar con los resultados del 2019, sino a seguir aminorando de manera gradual esas pérdidas.

“Se tienen datos de ocupación promedio de alrededor de 26% en los hoteles de 4 a 5 estrellas, con resultados por arriba del 50%”, informó la directora.

En el segundo semestre del año aspiran tener porcentajes de ocupación en resultados de 30 o 40%, enfocados a recuperar algo de lo perdido.

Cano de la Fuente dijo que no cuentan con cifras concretas de lo que se espera, pues todavía hay movimientos en las confirmaciones de eventos, pues con la Feria hay comités organizadores y conciertos que esperan confirmar.

Aseguró que en el tema de congresos, la industria de reuniones cada vez se siente un poco más confiado, pero también en porcentajes reducidos. Los porcentajes de confirmaciones andan en 50 ó 60% de lo que se quedaron en 2019, y le siguen pensado.

“Se habla de una nueva recomposición, en cómo se miden los indicadores del turismo, pues no se podrían manejar como en 2019 entendiendo las nuevas dinámicas”.

Finalmente dijo que ya están solicitando recursos a la dirección de Economía, pues reconocieron que la forma de apoyar a la industria es con eventos como la Hannover Fairs.