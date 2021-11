Tiene Guanajuato suficientes perfiles para dar un nuevo Presidente de México

León, Gto.- Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, aseguró que Guanajuato tiene los perfiles para ser el nuevo Presidente de México, dijo que “la lista de aspirantes está a la vista y que es encabezada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Juan Carlos Romero Hicks está Miguel Márquez Márquez y está Juan Manuel Oliva”, dijo ante medios de comunicación.

El que se reconozca por parte de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, “es de dar gusto y que pueda surgir de Guanajuato el próximo presidente de México, hay tantos liderazgos que podemos ofrecerle a México, aquí se cuenta con miles y miles de gente está dispuesta a salvar a México y eso se ha demostrado con buenos gobiernos”, aseguró.

Por supuesto que a mí como dirigente estatal me da gusto que nos volteen a ver. A decir del gobernador Diego Sinhue, él es joven, preparado y tiene experiencia para enfrentar a esa maquinaria del propio López Obrador, a los servidores de la nación.

Mencionó el dirigente blanquiazul que “fue el único que dijo que el Presidente de la República quiere dañar a Guanajuato, cuando el tema del desabasto de la gasolina no se cerró al tema la buscó y buscó. Cuando pretendieron desaparecer los poderes del Estado, fue el gobernador quien encaró a AMLO, cuando quisieron quitarnos el tema de salud de Guanajuato, aquí fue el único que no le entramos al INSABI y fuimos reconocidos como el mejor sistema de salud en el País”.

Aquí en el 2018 Guanajuato fue el único estado de la república donde el Gobierno Federal en donde no ganó, no pudo y en el 2021 le volvimos a aplicar la misma no pudieron porque aquí la gente sabe y confía en los buenos resultados y los buenos gobiernos de Acción Nacional.

Es por eso que insistimos para nosotros nos llena de orgullo que volteen y Guanajuato está dispuesto a darle la lucha a esta maquinaria que viene y emanada del Gobierno Federal encabezada por López Obrador. Ya estamos con hombres y mujeres que están listos a enfrentar a ese régimen que tiene a México en picada, “por eso nosotros decimos Guanajuato levanta la mano y dice vamos a ir a rescatar a México, desde Guanajuato y ahora nos sumamos a la lista con candidatos y candidata de las filas de Acción Nacional, finalizó.