Tiene Guanajuato solo un especialista en Rehabilitación Pulmonar

La Covid-19 es una enfermedad nueva que ha sido catalogada como una patología multisistémica pues afecta a diferentes partes del cuerpo humano, México cuenta con pocos especialistas en rehabilitación pulmonar pues en el país solo hay 85 y en Guanajuato solo uno: el doctor Juan Vieyra Miranda.

Juan Vieyra Miranda es médico especialista en rehabilitación física, especialidad en rehabilitación pulmonar y un diplomado en Medicina del Deporte, médico en rehabilitación en el Hospital General de México y Rehabilitación Pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

El médico especialista en recuperación pulmonar detalló que desde que empezó la pandemia ha visto un número de 50 pacientes con síntomas de Covid-19 “eso es porque la gente no sabía que yo era rehabilitador pulmonar” dijo Vieyra.

El Covid-19 es un virus que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, quienes han sobrevivido tratan de recuperarse y necesitan un especialista en recuperación de pulmón, pero son escasos “en el país solo somos 85, de hecho México es el único país que cuenta con médicos especialistas en rehabilitación pulmonar, y, en el estado de Guanajuato soy el único, no hay otro médico especialista en rehabilitación pulmonar, porque hay pocos, porque probablemente a muchos no les interesa el área o no les llama la atención otras áreas de la rehabilitación” detalló Juan Vieyra.

El especialista del INER comentó que“ algo que yo les digo a los pacientes, una cosas es ir con un especialista en rehabilitación pulmonar, y otra cosa, es buscar un área donde les digan que les dan terapia respiratoria”.

“La rehabilitación pulmonar es un todo, y la terapia respiratoria es una parte de la rehabilitación pulmonar” precisó Vieyra Miranda.

El doctor detalló que parte de los pacientes recuperados presentan secuelas que obstaculizan sus quehaceres cotidianos “el problema que yo veo, es que el 80% de las personas, que es lo que más se sabe, es que les va ir bien, incluso a un 80% no a todos les va tan bien, a otro porcentaje que es el que le va mal o que tiene otros síntomas, son los que están limitados en sus actividades diarias, les limita para hablar, para bañarse, para hacer sus actividades diarias, sus actividades laborales, los limita para eso, las personas están sufriendo ya que no pueden regresar a hacer todas sus actividades por los síntomas residuales, que les genera Covid” dijo al teléfono con la OEM en León Juan Vieyra.





Afectaciones por Covid-19

Las personas que sobrevivieron al coronavirus presentan diversos padecimientos después de la enfermedad “he visto pacientes que tuvieron problemas en mayo, junio o julio y que todavía tienen síntomas en consecuencia que de que no se atendieron a tiempo, básicamente Covid se considera una enfermedad multisistémica, que afecta a muchas áreas de la persona y eso le genera una discapacidad” comentó el facultativo.

El rehabilitador pulmonar detalló los padecimientosqie deja el SARS-Cov-2 luego de haber superado la fase crítica “hasta ahorita se han reportado más de 50 síntomas residuales que tienen los pacientes post Covid, el más frecuente, que es más o menos el 60% de las personas, lo padecen o lo tienen, es la fatiga, debilidad y agitación, eso es lo más frecuente, de ahí hay otros como la desaturación, la falta de aire, la tos, dolor de cabeza, dolor de espalda”.

“Algunos pueden ser severos, como los pacientes que no detectan bien los olores y los sabores, puede ser muy limitante para sus actividades diarias, pero hay otras, temblor de dedos, la caída del cabello, la pérdida de peso, los problemas cognitivos, los problemas mentales, el miedo y problemas para dormir” detalló Vieyra, médico rehabilitador de un hospital privado en Silao Guanajuato.

A pregunta expresa por El Sol de León acerca de en qué población observa los casos más afectados por coronavirus, dijo “no hay una población ideal, hasta ahorita lo que se sabe es que, la gran mayoría de las personas, ha afectado más a hombres, principalmente en edad de 47 años y quienes más batallan son los adultos mayores, se ha visto que la mortalidad es en lo mayores de 80 años” .

El ejercicio factor clave en la prevención y recuperación

El experto en rehabilitación pulmonar expresó que quienes presentan más afectaciones son “personas que antes no hacían nada de ejercicio, que eran sedentarias, y algunos otros factores como por ejemplo, los que tengan algún transplante, problema renal o cardíaco, no es que a todos les vaya mal tendiendo eso, simplemente se ha visto una afección más frecuente”.

“A los que menos les ha afectado, es a aquellas personas que antes de la enfermedad realizaban ejercicio de manera regular y a quienes mejor les va independientemente de la edad” comentó el especialista en recuperación del órgano de respiración.

Los pacientes que acuden a revisión con el doctor Juan Vieyra Miranda, nos compartió que son “los más frecuente son adultos jóvenes entre 40 a 50 años”.

Pese a que a la Covid-19 deja secuelas físicas también las hay en la parte psicológica “la parte mental es muy importante, he visto varios pacientes, la verdad es que cuando van a rehabilitación pulmonar, yo les digo a los pacientes, todos los que tuvieron Covid deberían ir a rehabilitación pulmonar, lo único que les va a decir si requieren terapia”





Vieyra nos compartió que ha habido personas que no requieren rehabilitación y el haber padecido Covid-19 les dejo secuelas emocionales “vienen y creen que van a necesitar rehabilitación pulmonar o que van a requerir terapia respiratoria, y en realidad lo único que tienen es un problema emocional muy importante, que los hace percibir cosas y en realidad no tienen eso, esos pacientes necesitan atención psicológica y psiquiátrica para manejar su ansiedad”.





Problemas Psicológicos





El Covid-19 ha provocado episodios de pánico, insomnio y emociones como el temor “problemas para dormir con el miedo de dejar de respirar sensación de abandono, tienen llanto fácil, ansiedad, de miedo de no poder respirar, buscan oxígeno, dicen porque si no me voy a quedar sin oxígeno, no hay concentradores y eso les genera angustia”.





Sin especialistas





Se le cuestionó al médico egresado de la Universidad de Guadalajara sobre qué efectos se tienen cuando no hay especialistas en recuperación de pulmones, dijo “bastante, en el área de rehabilitación pulmonar, hay factores que afectan a la rehabilitación, factores propios del paciente y factores en el sistema de salud, en este caso, al no tener personal adecuado suficiente, que el mismo personal de salud no conozca que existe la rehabilitación pulmonar y que es una especialidad y que cada una de esas especialidades se encarga de su área”.





Vieyra comentó que hay profesionales de la salud que no cuentan con los conocimientos necesarios para ofrecer lo que requieren los pacientes para su recuperación “la población que hay en Guanajauto para un solo rehabilitador pulmonar, pues sí está complicado y aquí entran otros factores, hay uno que es el especialista, pero hay otros que a la mejor no tienen la formación adecuada y aun así dan tratamiento y que pudieran generar que el paciente, pueda empeorar o que no avance como debería de ser, he visto pacientes que les indican que inflen globos o que soplen a través de un popote, no está indicado, osea si no has valorado al paciente no le puedes indicar eso, al paciente no le puedes indicar eso, ni el inspirómetro que a la gran mayoría de los pacientes en los hospitales le dicen traigase su inspirómetro para empezar a fortalecer sus pulmones”.





En qué consiste la rehabilitación pulmonar





El médico especificó en qué consiste su labor de especialidad “la rehabilitación pulmonar, su tratamiento básico y el más importante, se divide en dos tipos, lo que es la terapia respiratoria, que es el ejercicio físico terapéutico, normalmente, se maneja como un programa de rehabilitación pulmonar en donde se agregan estos datos, la terapia respiratoria, básicamente ,consiste en enseñarle al paciente, ejercicios respiratorios, que hay diferentes tipos, para tratar de que el paciente mejore la parte respiratoria, puede ser que necesitemos enseñarle otra vez a respirar, que la gran mayoría de las personas no sabe respirar de una forma efectiva, puede ser que necesitemos que tenga menos secreciones, que sepa toser, fortalecer músculos respiratorios, todo va encaminado a un objetivo”.





“El ejercicio físico, la capacidad aeróbica, porque la actividad física también nos ayuda a la parte respiratoria, ya que hace esa función del aparato del sistema respiratorio, empieza a generar más oxígeno o a meter más oxígeno para una función más adecuada del cuerpo y eso pues disminuye todo lo otros síntomas que genera covid” detalló el terapeuta.





Los costos





Vieyra nos compartió que qué costo tiene un tratamiento de rehabilitación “los precios varían, con que vayan con un persona que esté capacitada, eso es lo más importante, en cuánto a precios, nosotros por ejemplo, el precio de cada sesión de terapia, cuesta 500 pesos, cuando yo veo que un paciente va a requerir más sesiones, normalmente hablamos de que un programa de rehabilitación pulmonar, según la severidad del paciente puede ir de doce a 36 sesiones de terapia, yo por mucho mando 12”.





Medicamentos





Acerca del uso de fármacos para ayudar a la recuperación, Juan Vieyra comentó que “en rehabilitación pulmonar no usamos ningún medicamento, digamos que nuestro medicamento es el ejercicio, los ejercicios respiratorios, de ejercicio físico, durante la fase aguda del Covid, hay muchos medicamentos por todos lados mencionan, pero la realidad es que, hasta el día de hoy, no hay un tratamiento efectivo, no hay medicamento que quite o cure el coronavirus, normalmente los medicamentos que se dan son para tratar los efectos que ocasiona en el cuerpo que ocasiona la infección por el coronavirus, si te dan deflazcort tiene un efecto anti inflamatorio, pero no sabemos si eso en realidad te quito la inflación del pulmón”.





“Lo único se está buscando es algunos medicamentos que ayuden a disminuir el proceso inflamatorio en el tejido pulmonar o disminuir el daño que ya tuvo” explicó el médico Juan Vieyra, experto en rehabilitación pulmonar.