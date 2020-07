Tiene glaucoma pero no le surten medicamento en el IMSS

León, Gto.- Desde hace poco más de 2 meses don Miguel Ramírez Rodríguez un hombre de 80 años no ha logrado abastecer el medicamento que le fue recetado por su médico familiar en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

Desde el 12 de mayo lo que obtiene como respuesta es “no ha llegado el medicamento”, denunció el atribulado pensionado.

Del medicamento que no ha recibido hasta la fecha que fue prescrito por el médico Luis Francisco de la O Arce, es Dorzolamida y Timolol solución oftálmica, para tratar el glaucoma que padece y que tendría que estarse aplicando una gota cada 8 horas y durante 21 días, según la prescripción de la receta individual folio: 11170702156777, medicina para que no se cuenta con fecha de llegada,

Miguel dijo que “cada quince días acudo a farmacia y resulta que no hay medicamento”. El hombre desde hace poco más de 58 años lleva alojada en su cabeza una bala que recibió por un accidente en la Ciudad de México.

Desde ese tiempo padezco de fuertes dolores de cabeza y con el paso del tiempo se sumaron padecimientos como la próstata para lo cual también requiere de medicamento y que desde hace más de dos meses no recibo nada.

“Debido a que vivo solo desde hace muchos años en la colonia Vista Hermosa de León, no cuento con un familiar o amigo que me haga el favor de acudir a la clínica familiar T-21 del IMSS que me fue asignada y, tengo que acudir yo”, platicó don Miguel Ramírez a este reportero.