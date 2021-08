Tiene Eurídice Herrera fuerza y liderazgo

León, Gto.- Eurídice Herrera Vega es la primera mujer que ocupa la presidencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA) Capítulo Guanajuato en el periodo 2021-2023, es muy preparada, está acostumbrada a los retos y a dar resultados.



Egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Guanajuato tiene entre otros estudios, un posgrado de Notario Público por la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Iberoamericana (UIA) el diplomado de Derecho Corporativo, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la UIA, la maestría en Derecho Penal Acusatorio en el Centro de Actualización de Estudios de Derecho.



La hija María Guadalupe Vega Carbajo y Tomás Herrera Fernández, y tiene dos hijos Eurídice y Pedro Rafael que tuvo con su esposo Pedro Vázquez Rodríguez (f).

Comenzó a trabajar en el despacho del abogado Gabino Carbajo Zúñiga, quien fue su coach, desde que estaba en la Universidad, después colaboró con el abogado Arnulfo Vázquez Nieto en la presidencia municipal.

Al quedar viuda cuando tenía 25 años, solicitó empleo en el Grupo Flecha Amarilla “no tuve la oportunidad de vivir su duelo o entender qué pasaba, y agradezco a mi tío Rafael Herrera Fernández, que en ese tiempo era el presidente de la empresa, que me dio la oportunidad, no por ser su sobrina porque era una abogada titulada, me dio la opción de estar tres meses a prueba y si no funcionaba estaba fuera, pero también me exigió que siguiera estudiando, lo que agradezco mucho”, explicó.



Gracias a la motivación de su tío también estudió todo lo que pudo, como diplomados en Técnicas de Litigación Oral, Medidas Alternas de Solución de Conflictos, Derecho Mercantil y Laboral.

Desde hace 31 años colabora en dicha empresa en la dirección del departamento Jurídico, y gracias al apoyo del presidente Arturo Pinto de la empresa, aceptó el compromiso con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Delegación Guanajuato.

Retos profesionales por afrontar

Eurídice está convencida que todo es un reto y para el nombramiento que tiene la red de apoyo la forman los miembros del Consejo Directivo que la acompañan en el periodo “son abogados muy talentosos al igual que yo que asumimos con mucho orgullo y mucha honra esta tarea”, recalcó.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (BMA) Capítulo Guanajuato opera a través de comisiones en Guanajuato hay entre otras Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Corporativo, Derecho Civil, Derecho Penal.

Entre otras cosas buscará dignificar la figura del abogado porque “se nos ha estigmatizado como corruptos, deshonestos, abusivos, considero que tenemos que respetar esta carrera porque es de mucha dignidad, que requiere seamos buenas personas, que los que somos abogados nos conduzcamos con honestidad, que lo que hablamos lo sostengamos con hechos”, recalcó.



Dijo que para ser barrista se requiere educación continua, ética profesional y trabajar en beneficio de la sociedad, regirse por un código de ética, principios y valores establecidos, tienen estatutos para los afiliados, pero a la vez otorga beneficios como acceso a la educación, a conocer abogados de otros estados, cada mes se reúnen todos los Capítulos y anualmente se certifican, lo que da mayor confianza a sus clientes.



Como presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. (BMA) Capítulo Guanajuato, la presidenta trabajará en lo que inició el maestro Adolfo Anguiano al fundar el Capítulo y siguió Héctor Mata Bravo, presidente saliente, también quiere tener más barristas, abogados de prestigio, responsables, éticos y honestos en su labor, invitar a más mujeres y estudiantes.



Entre otras cosas buscará acercar abogados valiosos de Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, Silao y Guanajuato capital.

Finalmente dijo que hará trabajo pro bono a través de la Fundación Barra Mexicana (FBM) en beneficio de las minorías y causas desprotegidas, por lo que pretende trabajar con el DIF y la Casa de la Mujer.