Final Feliz: Perrito perdido en Caravana Coca-Cola regresó con su dueña

León, Gto.- La historia de Thor, el perrito perdido durante la Caravana Coca-Cola, tuvo un final feliz, regresó a su hogar junto a su familia.

Ana García, platicó que su mascota es un animal muy noble y es el consentido de la familia, por las mañanas lo sacan a pasear y regularmente salen con él, pero ayer les dio un susto al estar por varias horas extraviado.

“Yo vivo cerca del Malecón y cuando salimos para ver la caravana, se quiso ir con nosotros y a pesar de que lo dejamos encerrado, logró abrir el ventanal y se fue. Una vecina nos habló y nos dijo: se salió Thor, entonces yo me regresé y fue cuando noté que el ventanal estaba abierto”, narró Ana.

Explicó que se regresaron para disfrutar del evento en compañía de sus hijas y de su mamá, cuando vio pasar corriendo a Thor y por más que le gritó e intentó alcanzarlo fue en vano: las vallas no le permitían ir a su encuentro.

“Cuando estábamos ahí en el paradero del Expiatorio vimos que pasó corriendo y yo me fui atrás de él, entre tanta gente no lo pude agarrar y me hice a la idea de que se iba a perder, después pusieron las vallas y no hubo manera de pasar del otro lado, me quedé preocupada pero no había más que hacer”, mencionó la dueña del perro.

La búsqueda intensiva de Thor

Fue entonces que al terminar la caravana, esperaron hasta que todas las personas se retiraron del lugar para continuar con la búsqueda. Ya en su casa, al buscar una foto de Thor y publicarlo en redes sociales, se percataron del video publicado por Noticias Vespertinas.

“Cuando llegué a casa un familiar me mandó el video y preguntándome si era mi perro. Ahí se veía a Thor que andaba hasta la Miguel Alemán, entonces yo publiqué que era mi perro y ahí me dijeron que unas personas se lo habían llevado y con ayuda de mis familiares publicamos que nos devolvieran al perro. En los comentarios me mandaron que andaba por Plaza Obelisco, por el bulevar Valtierra y fue como a las doce de la noche que dimos con él”, añadió.

El reencuentro con Thor

Thor se encontraba a un lado de un grupo de personas y en cuanto sus dueños le hablaron subió al vehículo y así fue como esta aventura quedará plasmada en la memoria de Ana y su familia.

Thor es un can que nació en febrero de 2018 y fue el regalo de la mamá de Ana para el 10 de mayo.