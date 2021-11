Terrenos baldíos se convierten es estacionamientos en el FIG

La reactivación económica en cada edición del Festival Internacional del Globo, no solo involucra el transporte, los puestos de comida o souvenirs. En estos días, los terrenos baldíos y canchas de fútbol ubicadas en las inmediaciones del Parque Metropolitano, se convierten en estacionamientos, para albergar automóviles y autobuses de los visitantes a este evento lleno de colores.

Hay dos terrenos grandes, ubicados sobre la avenida De Las Amazonas y el cruce con la avenida Alameda Sur, uno en contra esquina del otro, ubicados en la colonia Valle de los Castillos. Estos son los más cercanos a los accesos del Parque.

Sin embargo, sobre la avenida de Las Amazonas, en las colonias Las Tiritas I y II, tres predios realizan la misma función. El panorama es el mismo para los habitantes de Valle Hermoso, solo que ellos condicionan sus calles, para “parquear” los autos y cuidarlos con franeleros.

La tarifa es fija, algunos de ellos cobran 100 pesos por tiempo ilimitado. Otros prefieren cobrar 40 pesos la hora.

Joel, el trabajador de uno de los estacionamientos dijo que “Por lo regular el evento dura tres horas, a las nueve ya están saliendo todos, pero a veces quieren ir a darle una vuelta al parque, almuerzan ahí mismo y cerca de la una o dos de la tarde, por eso dejamos una tarifa de 100 pesos por tiempo ilimitado”, explicó.

En el estacionamiento en el que él labora, hay espacio hasta para los autobuses a ellos les cobran 350, igual, por tiempo ilimitado, sin embargo, el viernes y el sábado, llegaron muy pocos, por lo que esperan que este domingo lleguen más turistas.

Además, Joel señaló que él, tiene su empleo, trabaja en una tienda de autoservicio de la colonia Echeveste, pero cada año, en estas fechas, cambia su turno tres días para trabajar en el estacionamiento, pues por trabajar de viernes a lunes, le pagan 2 mil 500 pesos.

“Yo trabajo de cajero en un súper, ganó 1 mil 500 pesos a la semana, y en estos cuatro días me llevó casi el doble, por eso cambio mi turno y me voy a trabajar en la tarde, salgo de aquí a las dos y allá entro a las 4 de la tarde, me conviene porque el lunes descanso”. Informó.