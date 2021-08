Terminan mitos en el 100 aniversario del Templo Expiatorio

¡El mundo se va a terminar! Pero no sucedió así, el mundo sigue y la Grandeza de León Guanajuato, el Templo Expiatorio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús se terminó de construir acumulando mitos y leyendas sobre la gran obra arquitectónica.

El Presbítero Fidel Hernández Lara encomendó a los visitantes y a la gente de León que también lleven la grandeza del Padre Bernardo Chávez que pretendía por medio de la oración al Santísimo, solicitar el perdón al Señor, los pecados cometidos en este mundo, precisamente ante una reflexión sincera, llena de arrepentimiento y sobre todo ofrecer una oración al creador de todo.

El rector del Templo Expiatorio enfatizó que los feligreses deben de levantar el corazón y la mirada a Nuestro Señor que es misericordioso, porque nos perdona nuestros pecados y es refugio de nuestra salvación.

Invitó a los que acuden al templo a pedir por todos nosotros, orar por la salvación de todos, que el sacrificio de Jesucristo valga la pena, para que todos por medio de la oración, del perdón, del arrepentimiento logremos vencer el mal y encaminar nuestras acciones a situaciones buenas y el respeto a nuestros semejantes.

Indicó que solamente el domingo el templo recibe a 2,000 personas en todas las misas que se ofrecen para todos los feligreses, por lo que al año aproximadamente acuden al templo alrededor de 200 mil personas, ya sea a misa, a las criptas o a visitar el templo.

El templo ya se terminó

El padre Fidel Hernández mencionó que el Templo Expiatorio ya se terminó, que en toda la construcción de la obra, los arquitectos realizaron cambios al plano original y que la fachada, ya no va a tener más modificaciones, porque la estructura que falta no tiene el soporte desde los cimientos, entonces considera que ya no se va a realizar el pico más alto.

El Milagro del Templo Expiatorio

Quizás el milagro más grande del Templo Expiatorio es precisamente ese encuentro con Dios a través de la oración, para expiar nuestros pecados y lograr la salvación eterna, señala el rector del Templo Expiatorio Fidel Hernández.

El vulgo si cuenta un milagro

La gente narra que cuando el Padre Bernardo Chávez murió la gente acudía a rezar al que consideraban un santo, por lo que una señora que tenía perdida una niña, solicitó su apoyo por medio de la oración, misma que fue escuchada por Bernardo Chávez al ayudar a la niña y orientarla para regresar a León, por lo que ya estando la niña de regreso observó un retrato del padre Bernardo Chávez que estaba en la casa de su tía, a lo que la mamá le indicó que era imposible, porque el padre tenía 4 días de haber fallecido.

Un poco de Historia

El templo se empezó a construir a partir de 1921, por iniciativa del presbítero Bernardo Chávez que convenció a los feligreses para dar donativos para su edificación, en un terreno donado y ubicado en la calle Madero, antes Real de Guanajuato, según consta en el Archivo Público Municipal.

El mito de que cuando el Templo expiatorio fuera terminado, fue por la grandeza de la obra, que siempre estaba en construcción y muchos leoneses no alcanzaron a ver su terminación porque se construyó a lo largo de 90 años aproximadamente, así empieza la historia de mitos y leyendas.

A los pocos años que comenzó a construirse, se inició también la realización de las criptas debajo del templo, estas hoy en día caracterizan al Templo Expiatorio como un lugar misterioso, lleno de esculturas y de anécdotas.

Las criptas fueron ideadas para apoyar con su venta, un importante ingreso a su edificación, se empezaron a construir en 1924, pero los trabajos fueron interrumpidos por la inundación de 1926, por lo que empezaron a prestar servicio hasta enero de 1930.

Los cimientos tienen una profundidad de 12 metros para soportar las miles de toneladas que pesa la construcción. Son siete las criptas con 1,919 criptas, donde se depositan cenizas y restos de personas. También fueron usadas como escondite para sacerdotes y otros religiosos perseguidos durante la guerra cristera.

Otro mito poco divulgado es que se construyeron túneles de escape conectados a casa vecinas cerca del lugar, por la persecución de que fueron objeto los sacerdotes en la Guerra Cristera (Archivo Histórico Municipal).

Cuenta la leyenda que al ingresar en el área de criptas se manifiestan presencias espirituales, que provocan escalofrío, pesadez y miedo por los restos de leoneses ilustres que descansan en el lugar.

Otro mito desterrado

Las guías de turistas del Templo Expiatorio Alicia Vieyra Collazo y María Concepción Rodríguez Vieyra, comentaron que es un mito decir que asustan en las criptas, al contrario es un lugar de reflexión, es un camino en donde se representa al viernes Santo y el Evangelio, se encuentran 11 capillas, porque en el Viernes Santo solamente quedaron 11 apóstoles.

El lugar tiene techos bajos, puesto que representa el libre albedrío que Dios nos dio a los feligreses, además podemos observar pinturas y esculturas que fueron donados por el pintor José Villanueva oriundo de la ciudad de León.

La construcción duró aproximadamente 90 años

La construcción del Templo Expiatorio comenzó el 8 de julio de 1921 y fue concluida supuestamente el 20 de marzo de 2012 con la visita del Joseph Ratzinger el Papa Benedicto XVI. Se encuentra dentro del territorio de la Parroquia del Divino Redentor, a su vez, en el Decanato de San Sebastián.

En una entrevista el entonces Arzobispo de León, Don José Guadalupe Martín Rábago comentó: “Esta magnífica obra iniciada por el P. Bernardo Chávez queda terminada precisamente hoy con la venida del Papa Benedicto XVI a nuestra ciudad, razón más que suficiente para tener una doble alegría, la venida del Santo Padre y la culminación de las obras del Templo”. Siendo esto contraproducente puesto que, en contraste con el proyecto original, aún quedan detalles por colocar, por mencionar algunos: Las agujas de los campanarios y sus celosías; las esculturas de reyes y profetas en los portales y nichos de la fachada; y un torreón de grandes dimensiones con un pico ornamentado en el cruce del inmueble entre la nave central y los transeptos.

No suscitando intenciones de contradecir a su Excelencia Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, tendría sus intenciones de dejar fecha fija de la visita de S. S. Benedicto XVI para el cierre de la construcción, pero es un cierre inconcluso.

Desaparece la capilla

Para realizar la obra de la Plaza Expiatoria derrumbaron la Capilla de Lourdes, en donde se realizaba “La Velada” donde la gente rezaba y algunos cargaban la cruz.

Cuentan que los adolescentes de aquella época que acudían con sus padres a manera iniciaban cargando la cruz, pero el permanecer mucho tiempo en la oración les causaba cansancio, por lo que a una hora determinada se salían todos a jugar, a cortar frutas del convento de monjas aledaño al templo dejando a uno de los compañeros, mucho tiempo sin relevarlo, para cargar la cruz, hasta que los señores se daban cuenta de la situación y ayudaban al joven.

Así este lugar recibe el nombre de Templo Expiatorio en referencia a “una casa de oración en la que, de manera permanente, está expuesto el Santísimo Sacramento para la expiación de los pecados”

De acuerdo con la religión católica, en este sitio se obtiene una cantidad de horas de benevolencia. Esto como una manera de perdón que se le concede al fiel con respecto a sus pecados, para que pueda llegar más rápido al Cielo. Actualmente la adoración al Santísimo Sacramento se realiza en el Templo de los Ángeles.

Tomó tanto tiempo la construcción de esta enorme obra que los antiguos habitantes de la ciudad llegaron a afirmar sarcásticamente que cuando se terminara por completo el Templo Expiatorio habría de llegar el fin del mundo.

Tocó a Monseñor Olvera dar a conocer que sería precisamente en 2012 cuando se colocaría el último detalle que habría de dar por concluidas las obras de edificación. No sería descartada tal leyenda puesto que el proyecto está inconcluso y faltan detalles a culminar; abriendo la posibilidad de realmente concluir de acuerdo al proyecto original; hasta cuando sea el fin del mundo, será concluida como es debida…