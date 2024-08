Tenemos la capacidad de administrar el Hospital de especialidades: Diego Sinhue

Guanajuato, Gto.- El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sostuvo que su administración tiene la capacidad técnica y financiera para administrar el Hospital Regional de Alta Especialidad del municipio de León.

Por ello reiteró el llamado público para que el gobierno federal entregue la administración de dicho nosocomio, aunque reconoció que será un tema que le toque atender a las siguientes autoridades.

Reconoció que la solicitud no se ha hecho de manera formal, pues en otras ocasiones se ha hecho la petición de manera verbal y se le ha dicho directamente que no.

“Pero lo hago público, de que ojalá, digo, ya no me toca, ya no voy a estar yo. Pero lo que sí voy a decir es que el gobierno de Guanajuato tiene la capacidad técnica y financiera para administrar el hospital y lo podemos hacer sin problema”.

Sobre los recursos económicos, dijo no tener la cifra que se necesitaría para manejarlo, sin embargo, comentó que en su gobierno hay “cartera libre” tanto para temas de salud, como para educación y seguridad, por lo que podrían hacer contratación de plazas y personal.

“La salud de los guanajuatenses es global y es un hospital muy bueno, porque el equipamiento está en las instalaciones. Lo que le falta está en las operaciones, digo, personal operativo y obviamente médicos, especialistas, pero también material quirúrgico”.

Actualmente el Hospital Regional de Alta Especialidad está cargo de la Federación y únicamente opera al 30% de su capacidad debido a la falta de recursos.

Preocupa la prevalencia de la violencia contra las mujeres

En otros temas, el mandatario estatal expresó que la mayor preocupación en Guanajuato es que continúe la violencia contra las mujeres, asunto que es el que debe atenderse de prioridad.

“Yo lo que he dicho es, a mí no me preocupa tanto la alerta, me preocupa que siga habiendo casos de mujeres desaparecidas, mujeres fallecidas, lo que necesitamos es seguir armando mejores protocolos de atención”.

Lo anterior lo declaró al ser cuestionado sobre la alerta de género y que no ha sido decretado en el estado, pues sigue en análisis a través de mesas de trabajo entre autoridades municipales, estatales y federales, quedando como uno de los pendientes de su administración.

Sobre la Alerta de Género incluso Rodríguez Vallejo mencionó ha sido utilizada de manera política, y lo que debería hacerse es un estudio real, que contribuya a eliminar la violencia contra las mujeres.

“Es que existan los elementos y eso es un análisis serio. Y es lo que yo pido un análisis serio, no para decretarla, no, que nos ayude, que no existan más mujeres desaparecidas, más mujeres muertas, es la idea”, concluyó.