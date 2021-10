Tendrán empresarios acceso a EU, sólo con vacunas aprobadas por OMS

León, Gto.- Las gestiones comerciales de empresarios nacionales con el país vecino se podrían ver afectadas, con la disposición de sólo permitir el acceso a quienes tengan los biológicos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como son Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson), AstraZeneca-Covishield, Sinovac y Sinopharm, comentó Sergio Ponce López, director general de la Cámara de Comercio México - Estados Unidos (USMCOC).

En el caso de Guanajuato se han aplicado vacunas como Cancino y Sputnik, que obedecen a temas de salud local, lo que obliga al sector empresarial a tomar las más medidas al respecto porque no son válidas en el vecino país.



Explicó que este es un tema complejo sobre todo en cuestión de que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y de Guanajuato.

“Tengo la vacuna Cancino de una sola dosis, me la pusieron hace cinco meses, soy afortunado y fue benéfico, pero en cuestión de negocios, no es aceptada en Estados Unidos y en Europa. Esto significa que si yo quisiera, como muchos empresarios, tener una reunión o un negocio no se puede viajar porque no tenemos la vacuna adecuada y pasa lo mismo con la Sputnik V”, señaló Sergio Ponce.

“En mi caso tengo un viaje para Estados Unidos en noviembre y a partir del ocho de noviembre no van a aceptar a personas que no tengan las vacunas completas o una de las avaladas por la OMS. Entonces si quiero ir tengo que buscar dónde vacunarme”.

Dijo que en Guanajuato a todos los profesores se les puso la vacuna Cancino, “(...)no tengo la información para saber donde puedo vacunarme; tengo 46 años si quisiera vacunarme con la Johnson & Johnson que es una sola dosis ¿dónde? y si lo hago con AstraZeneca que son dos inyecciones en momentos diferentes y si yo me pongo una, ¿Cuándo me pondré la otra?”.

Por otro lado comentó que los países que están en un porcentaje muy alto de aplicación de vacunas son los países desarrollados, pero sólo es América Latina, África, Europa del este y Asia no tienen las vacunas suficientes.

“México aunque no ha tenido el mejor de los programas para vacunar sin embargo tenemos un avance, sin embargo tenemos un avance mucho mayor que todos los países de América Latina”, puntualizó.

Finalmente dijo que está de acuerdo con lo que dice la OMS en que se requiere la colaboración para tratar de que la mayor de los países tengan un alto porcentaje de personas vacunadas.