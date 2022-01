Temen corrupción con Carta Porte por Internet

León, Gto.- Con el nuevo Complemento Carta Porte (CCP) con Comprobante Fiscal por Internet (CFDI), habrá más corrupción en México tanto por las carreteras Federales, como por vías marítimas y aéreas, debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha visto rebasado en su sistema y al intentar transportar las mercancías y no contar con los datos completos, podrían existir sobornos para continuar con la transportación, comentó Édgar Ulises Hernández Campos, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Guanajuato.

“Si un contribuyente o un chofer de camión no trae la Carta Porte comete de acuerdo al artículo 103 del Código Fiscal el delito de contrabando, entonces dice el chofer “yo qué culpa tengo si mi patrón no cumplió, porqué me vas a detener a mí”, entonces detienen al chofer, detienen la mercancía, pero lo que puede pasar porque vivimos en México, a lo mejor la autoridad que esté en ese momento te dice o te caes con 5 mil pesos, te detengo a ti y te detengo la mercancía”, explicó.

De acuerdo con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), sus 250 delegaciones a nivel nacional están siendo afectadas con la falta de un sistema ágil en el SAT ya que la plataforma digital para ingresar los datos del Complemento Carta Porte no están funcionando al 100 por ciento, atrasando sus pedidos hasta 24 horas.

También por parte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) delegación Guanajuato, se informó a El Sol de León que el nuevo modelo podría generar un desabasto a nivel nacional, ya que al sumar el Complemento Carta Porte al nuevo sistema CFDI, el proceso se complica para los el 97 por ciento de la industria, quienes son Hombre Camión.

Mientras que el SAT informó el 26 de diciembre del 2021 a los transportistas en el país, que el único cambio para el año 2022 es que el Complemento Carta Porte no será en papel, sino de manera digital y con la finalidad de disminuir el contrabando, también que no será necesario cuando transportan bienes o mercancías con su vehículo dentro de su ciudad o localidad.

“Es importante destacar que habrá una modernización administrativa, derivado de una coordinación institucional entre distintas dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el SAT, entre otras. El objetivo es que el uso del complemento Carta Porte disminuya el contrabando, además de que se tendrá trazabilidad de los productos que ingresan y circulan por el país”, informó el SAT por medio de un boletín.

Explicó que el Carta Porte se estableció en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal desde el 22 de diciembre de 1993. En 2004 se reafirmó el uso del Carta Porte en el Código de Comercio. Sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad, era en papel, el cual podía ser usado varias veces para distintos fletes, facilitando el contrabando.

Hernández Campos explicó que cuando existe algún cambio en lo que la gente conoce, se resisten debido a que implica un costo y además abre nichos de corrupción, ya que algunas autoridades que estarán revisando el documento probablemente no cuenten con todas las herramientas para poder llevar a cabo dicho proceso.

“El tema en concreto de la Carta Porte son las autoridades Federales, en carreteras Federales, aeropuertos, etc., con todo respeto pues un Guardia Nacional o un elemento del Ejército Nacional o de la marina no tiene los conocimientos técnicos para revisar si el contribuyente está cumpliendo o no con un documento electrónico por un lado y por el otro habrá que ver si tienen aparatos electrónicos, a ver si lo pueden hacer”, mencionó.

El presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Guanajuato, informó que los retos fiscales para los empresarios serán el pensar realmente como un empresario, de si su negocio paga impuestos sea realmente porque es rentable.

“El reto es que el empresario debe de pensar realmente como un verdadero empresario, debe de pensar que si un negocio paga impuestos es porque el negocio sí es negocio hay que partir de ahí”, dijo.