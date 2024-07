Tema de Fidesseg corresponde al Poder Legislativo: Márquez Alcalá

León, Gto. La diputada de Acción Nacional, Laura Cristina Márquez Alcalá, informó que el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg), ya está agotado y ahora le corresponde al Poder Legislativo decidir si se cancela o se continúa con el fideicomiso.

“El tema de Fidesseg ya está agotado aquí en lo que corresponde al Poder Legislativo y ya corresponderá al Legislativo ver qué pasa con este exhorto que se le hace, son sugerencias que pueden tomar como un punto de análisis y ya responderá”, dijo la diputada panista.

Negó que el exhorto del gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de extinguir el Fidesseg fuera una “cortina de humo” por los nuevos nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en Guanajuato como lo fue a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, esposa de Carlos Zamarripa Aguirre.

“No me parece que sea un tema el de los nombramientos. Yo no vería ni una razón subyacente, simplemente son temas que se plantean, son temas que se resuelven, teníamos temas de los nombramientos para ser resueltos y fueron resueltos, coincidieron en sesión y se aprobaron los dictámenes de nombramientos, pero no veo una razón subyacente”, dijo.

Al cuestionar a la diputada sobre el sentir de los empresarios que manifiestan que “es un error desaparecer este Fideicomiso”, expresó que se debe estudiar y revisar este mecanismo ya que es benéfico tanto para las asociaciones como para la sociedad.

“Yo estoy segura y siempre lo he dicho que las instituciones se fortalecen y se tienen que analizar y mejorar, en ese sentido lo primero que se tiene que revisar es el mecanismo de la creación del Fidesseg y ver cuál es la forma que está operando, donde hay áreas de oportunidad que se puedan mejorar, ampliar, y que se haga lo que se tiene que hacer para que sea un mecanismo más efectivo, en sí es benéfico para las asociaciones civiles, es benéfico para la sociedad y precisamente trata de que hay personas que ayudan a las instancias gubernamentales a dar atención, seguimiento a diferente problemática. Las asociaciones civiles en este punto juegan un papel fundamental”, aseguró.

Concluyó diciendo que esa decisión tomada fue a partir de inquietudes plasmadas dentro de la propia exposición de motivos en el punto de acuerdo, “probablemente se hizo el señalamiento en una falla de la formulación”, concluyó.