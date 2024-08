Teatro Leonardo Da Vinci busca ser el epicentro de la recreación con proyección de películas de dinosaurios y conciertos

León, Gto.- Gerardo Ibarra Aranda, director del Centro de Ciencias Explora León, informó que el Teatro Digital 3D Leonardo Da Vinci ha tenido gran éxito y a futuro se espera proyectar películas de dinosaurios y conciertos pero aún están en negociación.

“La industria, empresas privadas, escuelas y público general han llegado a visitar el Museo para conocer el teatro 3D y se va utilizar con el programa académico del coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología”, mencionó el director de Explora.

“Películas a futuro que podrían proyectarse sería de dinosaurios, la posibilidad de traer conciertos en vivo lo cual dependerá de la cartelera de conciertos que se anuncien próximamente y están pensando en Cirque du Soleil pero están en negociación porque primero tiene que verificar si están disponibles y en español”, agregó.

Explicó que en este momento hay variedad de proyecciones debido a que este teatro digital, el cual es catalogado como el más importante de América Latina, tiene la capacidad de proyectar películas culturales y educativas que antes no se podían proyectar dando vida a festivales como lo fue con el ánime.

“Va muy bien el nuevo Teatro Leonardo Da Vinci, hemos tenido varias películas que no son las tradicionales que hemos estado proyectando pero la principal es Ciudades del Futuro que ha tenido muy buena aceptación pero también ya tuvimos nuestro primer festival del ánime donde estuvimos proyectando películas que ante no habíamos podido proyectar, por ejemplo en este festival tuvimos alrededor de 3 mil 600 personas y con esto puedo decir que estamos atrayendo nuevo público porque no teníamos esa posibilidad”, dijo el director.

Finalmente, Ibarra Aranda aseguró que el teatro digital tiene una gran versatilidad de proyectar cualquier tipo de imagen digital ya que se puede tener acceso desde el celular, cualquier persona que grabe el video en 4K que en la resolución óptima para la reproducción del sistema digital se puede proyectar.

“Eso habla de gran apertura a la tecnología y la última encuesta que publicó el INEGI relacionada con el uso de los celulares indica que el 90 por ciento de las personas tienen un teléfono de media gama o alta gama, entonces eso abre muchísimo a la producción de contenido que cualquier persona puede proyectar y pudiéramos hacer eventos aprovechando la tecnología que las personas tienen normalmente”, aseguró.

En cuanto a los costos de las películas 3D son los siguientes: niños y personas de 3era edades de 120 pesos, jóvenes de 128 pesos y adultos de 138 pesos.