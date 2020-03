En la misa que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana de León para recordar a Nadia Rodríguez Sari, el rector Felipe Espinoza, exigió que se esclarezca el crimen que acabó con la vida de la estudiante salmantina.

Espinoza Torres dijo que “ya hablé con las autoridades y hablaré pronto con el gobernador; mi petición es como institución de la universidad Iberoamericana de León, porque creo que todos ustedes se lo merecen, que se exija el esclarecimiento de este hecho”.

En una ceremonia emotiva, con mucho dolor y lágrimas de los presentes, el sacerdote hizo un llamado para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir en ninguna mujer.

Los padres de Nadia, sus amigos y compañeros ofrecieron palabras y mensajes de agradecimiento por el apoyo que han recibido y las muestras de afecto hacia la familia.

Su papá reiteró: “En nombre de Nadia y de mi familia quisiera agradecer tantas muestras de amor, reciban todos un gran abrazo, gracias por acompañarnos”.

El dolor de su amiga

Por su parte una amiga de Nadia, procedente de Salamanca, expresó: “Jamás pensé en despedirme de ti y ahora que sé que no estarás, me es imposible no sentir un dolor en el alma y en el corazón y ahora que no estás me siento con coraje, impotencia porque no logro entender por qué tú, eres inocente, no merecías morir de esta manera”.

“Te recordaremos como la estrella que más brilla en el cielo”, finalizó la joven.