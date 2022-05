Tatuajes "arte en piel" para todos los gustos [FOTOS]

León, Gto.- El arte en la piel va en aumento en personas de todas las edades, sobre todo en mujeres que por estética se realizan microblading o micropigmentación en ceja, labios y ojos y en caso de los hombres a causa de una enfermedad como alopecia o para verse mejor.

David Alvarado de oficio micropigmentador facial y perforador menciona que son más las mujeres las que se realizan todo tipo de tatuajes al ser más tolerante al dolor.

“Me quedo sorprendido porque son más las mujeres las que vienen a tatuarse y lo hacen en partes del cuerpo como el empeine y costillas, ellas platican como si nada y cuando un hombre se tatúa en esas zonas regularmente se queja”.

En un estudio de tatuaje ubicado en el corazón de León, los clientes acuden sin distinción de sexo, nivel socioeconómico para ilustrar su piel con letras, trazos, dibujos o corregir “imperfecciones” por trabajos mal hechos donde lo principal la seguridad e higiene son lo primero.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Se tatúan por primera vez

Tal es el caso de Juan Manuel Sánchez de 25 años de edad quien decidió plasmar en su piel a su personaje favorito, Spiderman.

“¡No duele!, la verdad estoy nervioso porque es mi primer tatuaje, aunque ya había pensado en hacérmelo apenas tuve tiempo pero estoy feliz”.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Juan Manuel Moreno de 58 años de edad se realizó su primer tatuaje porque un día le platicó a su hijo que tenía la inquietud de tatuarse, y este como regalo de cumpleaños le cumplió su sueño.

“Me voy a tatuar unas cartas de barajas en el antebrazo porque mi apellido es Barajas, estoy nervioso y aunque en un momento ya no quería si me voy a atrever porque es el regalo que mi hijo me hizo”.

Recomendaciones

Kat Macías, de oficio tatuadora, menciona que hay muchos mitos acerca de los tatuajes sobre el consumo de alimentos y cuidados por mencionar algunos.

“Todo mi cuerpo tiene arte y siempre he comido de todo y nada me ha pasado porque la tecnología, los instrumentos y tintas cambian, ahora los instrumentos son más profesionales y protegen al ser humano pero en este estudio nosotros brindamos seguridad a todos nuestros clientes con normas de limpieza y desinfección.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

Por ejemplo, el mobiliario y los materiales siempre deben estar desinfectados al igual que la piel donde se trabajará, es recomendable tener buena iluminación

El lugar en el que se realizan los trabajos sobre la piel debe estar diferenciado y separado del resto de zonas. Además, está completamente prohibido fumar, comer y beber en el área de trabajo.

Todo el material que entra en contacto con la piel, la sangre, las mucosas u otros tejidos deben ser estériles y de un solo uso. Especialmente las jeringuillas y agujas y se deben abrir delante de cada usuario con el que se van a utilizar.

Antes de comenzar cada uno de los trabajos, el tatuador o la persona que va a realizar la perforación debe desinfectarse las manos.

Expo Tatuaje

Para finalizar, David Alvarado parte del comité organizador de Expo Tatuaje adelantó a el Sol de León que el evento se realizará del 23 y 24 de julio Poliforum y acudirán 120 tatuadores nacionales e internacionales.

“Hasta el momento no se tienen concretados los nombres de todos los invitados, pero es un evento que congrega a personas amantes y no amantes de los tatuajes”, finalizó.