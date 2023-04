Tarjetas generales pagobús tardarían año y medio en llegar nuevamente a León

El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, dijo que las tarjetas generales para el uso del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en León van a continuar en escasez hasta por un año y medio más.

Este servicio dejó de prestarse incluso desde antes de que se diera el último aumento a la cuota del transporte público y fue uno de los acuerdos que se pusieron sobre la mesa en las Comisiones Mixtas Tarifarías (CMT), pues al pagar con ellas, los usuarios recibían un descuento de un peso en cada pasaje.

Daniel Villaseñor informó que los proveedores de China y Asia les informaron que todavía van a tardar más en llegar y pese a que están analizando otras medidas para seguir brindado el servicio a la ciudadanía no ha sido una tarea fácil, pues se requiere de una fuerte inversión de recursos.

“No, en la tarifa general, ahí sí seguimos teniendo intermitencias , los proveedores en China y en Asia siguen diciendo que esto va a continuar todavía alrededor de un año y medio o más todavía para que se regularice de nuevo como lo teníamos antes. Estamos explorando otros mecanismos como lo comentamos desde las Comisiones Mixtas Tarifarías, pero lamentablemente no es un tema que puedas implementar rapidito, no nada más es software, también es algo porque necesitas que el validador tenga los lectores del código y también implica un serie de inversiones muy fuertes”, dijo.

Sin embargo aseguró que están canalizando los esfuerzos para no presentar esa misma problemática en las tarjetas preferenciales que son para sectores específicos.

“Lamentablemente seguimos con las intermitencias en las entregas, estamos canalizando los esfuerzos para que la preferencia esté siempre con tarjetas, hasta ahorita tenemos ya un año más o menos garantizado en stop en tarjetas preferenciales que es para adulto mayor, para estudiantes, para personas con discapacidad”, aseguró.

El empresario dijo que hay la tecnología para implementar cualquier medida, pero también deben cuidar muy bien el tema de seguridad ya que previamente detectaron algunos fraudes con las tarjetas.