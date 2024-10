Tardan más de una hora en pasar las rutas X-14 C1 y la línea A-02 de San Jerónimo

León, Gto.- Las rutas X-14 C1 y la línea A-02 Adquirientes de Ibarrilla de San Jerónimo, tardan más de una hora en pasar y más en horas no pico, así mencionaron los usuarios del transporte público de León.

De acuerdo a Monserrat Flores quien vive en Lomas de Guadalupe todos los días tiene que esperar la ruta A-02 más de una hora, menciona que en las horas pico su tiempo de espera es menor pero aun así es muy tardado.

“Pasa que regularmente tengo que esperar el camión más de una hora porque yo lo espero en horarios no tan transitados pero esta es una de las rutas que más tarda en pasar en San Jerónimo, por eso personas han optado por segundas opciones pero en mi caso esta es la línea que me deja más cerca de donde vivo y por la inseguridad no me quiero arriesgar a caminar sola por las calles”, dijo la usuaria.

Por su parte, Victoria Ascenso de 45 años, mencionó que la ruta X-14 C1 también es de las más tardadas, ya que ha tenido que esperar hasta una hora y media en que pase el camión para poder abordar, incluso dijo que hay filas tan largas por lo tardado que es.

“La ruta X-14 C1 tarda tanto en pasar que he pensado que en ese tiempo muerto puedo realizar otras actividades, somos varias personas que hemos estado quejándonos de los horarios pero no hay quien haga caso y lo hemos externado con los de Movilidad", mencionó.

En este sentido, señalaron que anteriormente había pantallas en San Jerónimo donde se daba a conocer el horario con las rutas pero este se quitó porque nunca eran puntuales.

“A veces tardaban en llegar cinco minutos tarde pero en ocasiones era más tiempo, por eso me imagino que quitaron las pantallas y optaron por que personal de movilidad esté con una libreta apuntando”.

Baños en San Jerónimo

Otro problema de San Jerónimo son los baños, en una encuesta realizada por adultos mayores dijeron que la tarifa de seis pesos es bastante cara para hacer uso del WC y que se debe de llevar cambio, lo que ha ocasionado conmoción debido a que en otras transferencias son públicos.

“Un día no traía cambio y nadie me quería apoyar con monedas y pues pasé un mal rato hasta que una señora se apiadó de mí pero ya había sido demasiado tarde y es que por nuestra edad deben tener consideración”, afirmó Esperanza de 62 años de edad.