Tacos Kali: El taquero que conquistó León, cuenta con su estrella en Hollywood y se codea con celebridades

León, Gto.- "Con todo, nuevo", es la frase con la que recibe Eduardo Barrientos “Kali” a todos sus clientes en su local ubicado en la calle Finlandia 102 C, colonia Los Paraisos.

Kali es un reconocido taquero de la ciudad quien inició hace 33 años, pero gracias a su amabilidad, carisma y exquisito sazón, se ganó el corazón de todos los leoneses. Incluso, hay personas que llegan de otros municipios solo para probar los tacos de Eduardo.

Así fue el inició Tacos Kali

Fue hace 33 años que, junto con un amigo, decidió poner un carrito de tacos en avenida Francia esquina Finlandia. Con el paso del tiempo, su taquería creció en popularidad y buscó un local para atender a más comensales.

“Desde que era niño me dicen Kali y así se me ha quedado, pocos me conocen como Eduardo. Un amigo y yo acordamos en poner una taquería y dio fruto, en cuanto a la frase Con todo es porque en cuanto llegan a comer les digo Con todo y lo de Nuevo es debido a que cuando acaban de comer dicen las personas que terminan como Nuevos”, expresó.

Como homenaje, hay tres murales en la ciudad. El primero se inmortalizó como un Simpson en la avenida Sión esquina con bulevar la Luz en la colonia Villa de Las Flores; otro más en el mural del Día de los Muertos en el panteón de la ciudad, y finalmente el mural de Spider-Verso pintado en la colonia Santa María el Granjeno. Estas creaciones, a cargo del Instituto Municipal de las Juventudes, muestran la caracterización de los grandes personajes de León.

“Es una chulada y se siente bien bonito ser referente de la ciudad de León”, expresó.

Kali, toda una celebridad

A Tacos Kali llegan grandes personalidades como Nacho González, exjugador del equipo León, y Gullit Peña, pero esta taquería sueña en grande, como en el país vecino. Una de las anécdotas más recordadas fue cuando viajó a Miami y tuvo una conversación con Salt Bae, cocinero y restaurador turco, quien le preguntó por su receta de salsa.

“Cuando conocí a Salt Bae me preguntó por mis salsas, me dijo: ¿cómo haces las salsas?”, recordó Kali con una enorme carcajada. “Y ya le dije cómo, esa fue nuestra conversación”, aseguró.

En cuanto a su estrella en Paseo de la Fama en Hollywood, Kali manifestó que fue invitado por Eugenio Derbez.

Vende costilla, hígado, bistec y chorizo en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche todos los días, y tiene clientes frecuentes de San Francisco del Rincón, Silao y Lagos de Moreno.